Ср, 8.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Госсуд вынес решение по делу жителя Эстонии, совладелец квартиры которого не отапливал комнаты

BNS
Copy
Батарея. Иллюстративное фото.
Батарея. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Совладелец жилой площади имеет право требовать от другого совладельца отапливать находящиеся в единоличном пользовании последнего жилые помещения, а отказ от отопления жилых помещений нарушает обязанности по содержанию дома, говорится в постановлении, вынесенном в среду Госсудом.

Один совладелец квартиры обратился в суд, поскольку другой совладелец не отапливал комнаты на первом этаже, которыми пользовался исключительно он. По словам истца-совладельца, живущего на втором этаже около года, из-за этого в комнатах, которые находятся в его единоличном пользовании, также было холодно, что вредит его здоровью и его жилью, а также увеличивает расходы на отопление.

Гражданская коллегия Госсуда пояснила, что у совладельца есть обязанность содержать помещения в исключительном пользовании, что включает в себя и обязанность поддерживать в них необходимый микроклимат. Суд подчеркнул, что людям в жилых помещениях должна быть гарантирована безопасная и здоровая среда обитания и должна быть обеспечена возможность пребывания там круглый год.

Если совладелец нарушает свою обязанность по содержанию находящегося в его исключительном пользовании помещения, другие совладельцы могут потребовать от совладельца-нарушителя прекратить нарушение или воздержаться от него. При этом нарушение предполагается, если будет доказано, что совладелец не отапливает в отопительный период помещения, находящиеся в его исключительном пользовании, или делает это нерегулярно.

Гражданская коллегия пояснила, что суд имеет широкую свободу действий при определении условий микроклимата в помещении, основываясь на принципе добросовестности и разумности и принимая во внимание все важные обстоятельства.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх