Госсуд вынес решение по делу жителя Эстонии, совладелец квартиры которого не отапливал комнаты

Один совладелец квартиры обратился в суд, поскольку другой совладелец не отапливал комнаты на первом этаже, которыми пользовался исключительно он. По словам истца-совладельца, живущего на втором этаже около года, из-за этого в комнатах, которые находятся в его единоличном пользовании, также было холодно, что вредит его здоровью и его жилью, а также увеличивает расходы на отопление.

Гражданская коллегия Госсуда пояснила, что у совладельца есть обязанность содержать помещения в исключительном пользовании, что включает в себя и обязанность поддерживать в них необходимый микроклимат. Суд подчеркнул, что людям в жилых помещениях должна быть гарантирована безопасная и здоровая среда обитания и должна быть обеспечена возможность пребывания там круглый год.

Если совладелец нарушает свою обязанность по содержанию находящегося в его исключительном пользовании помещения, другие совладельцы могут потребовать от совладельца-нарушителя прекратить нарушение или воздержаться от него. При этом нарушение предполагается, если будет доказано, что совладелец не отапливает в отопительный период помещения, находящиеся в его исключительном пользовании, или делает это нерегулярно.

Гражданская коллегия пояснила, что суд имеет широкую свободу действий при определении условий микроклимата в помещении, основываясь на принципе добросовестности и разумности и принимая во внимание все важные обстоятельства.