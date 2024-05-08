Департамент транспорта заказывает исследование, чтобы получить ответ на вопрос, сможет ли автоматическая система контроля выявлять отсутствие платы за пользование дорогами, дорожной страховки и технического осмотра, наряду с превышением средней скорости движения, пишет Rus.ERR.
В Эстонии исследуют возможность выявлять на дорогах транспорт без страховки и техосмотра
Если сейчас техника, установленная на обочине, проверяет скорость движения, то в будущем в поле зрения камеры может попасться и транспортное средство без техосмотра или водитель грузовика, не уплативший плату за пользование дорогой.
По планам, анализ будет завершен к концу этого года, в результате будет предложен наиболее практичный способ автоматизации контроля за соблюдением правил дорожного движения.
В условиях госзаказа указано, что при поддержке технологических решений могут быть выявлены отсутствие платы за пользование дорогами, отсутствие страховки дорожного движения и технического осмотра, а также превышение средней скорости движения.
Окончательные решения на основе анализа будет принимать Министерство климата.