В Эстонии исследуют возможность выявлять на дорогах транспорт без страховки и техосмотра

Если сейчас техника, установленная на обочине, проверяет скорость движения, то в будущем в поле зрения камеры может попасться и транспортное средство без техосмотра или водитель грузовика, не уплативший плату за пользование дорогой.

По планам, анализ будет завершен к концу этого года, в результате будет предложен наиболее практичный способ автоматизации контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В условиях госзаказа указано, что при поддержке технологических решений могут быть выявлены отсутствие платы за пользование дорогами, отсутствие страховки дорожного движения и технического осмотра, а также превышение средней скорости движения.

Окончательные решения на основе анализа будет принимать Министерство климата.