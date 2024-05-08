Выступят nublu, Tommy Cash и другие: на площади Вабадузе масштабно отметят День Европы

В 15:00 с башни церкви Святого Иоанна прозвучит гимн Евросоюза, а на флагштоке Монумента победы в Освободительной войне будут торжественно подняты флаги ЕС и НАТО. В мероприятии примет участие представители правительства ЭР и посольств стран Евросоюза.

С 15:00 до 18:00 на площади Вабадузе для всех желающих открыта зона мероприятий «Наша Европа. Наш НАТО» с участием посольств стран ЕС, организаций, связанных с ЕС, а также ведомств, обеспечивающих внутреннюю безопасность Эстонии – Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Кайтселийта и Сил обороны. Посетители смогут узнать больше о культуре и кулинарии стран ЕС, ознакомиться с различной техникой, а также посетить палатки с тематическими выставками. Полицейские собаки продемонстрируют зрителям свои навыки. В палатке Евросоюза будет открыто кафе Slava Ukraina, миссией которого является поддержка Украины и украинцев. Музыкальное настроение создаст военный оркестр.

С 18:00 до 21:00 на площади Вабадузе состоится бесплатный концерт «Наша Европа. Наш НАТО» на котором выступят Bedwetters, nublu и Gameboy Tetris, а такжеTommy Cash. С 19:30 до 21:00 трансляцию концерта можно посмотреть на каналах ETV и ETV+.

По случаю юбилея представительство Европейской комиссии в Эстонии в сотрудничестве с Госканцелярией выпускает книгу «Моя Эстония, Моя Европа. 20 лет спустя». Это издание предлагает взгляд на путь Эстонии в Европейский союз через рассказы людей, которые принимали в нем непосредственное участие. Специально для книги свое интервью дали многие знаменитые люди, среди которых премьер-министр Кая Каллас, президент Керсти Кальюлайд и предприниматель Стен Тамкиви. Среди авторов эссе - известный писатель Тыну Ыннепалу, а также молодая студентка Анна Милена Линдер.

С конца апреля в парке Таммсааре проходит выставка «Моя Эстония, моя Европа». Экспозиция акцентирует внимание на преимуществах, которые принесла Эстонии принадлежность к Европейскому союзу, и на тех аспектах, которые могут оставаться незамеченными в повседневной жизни.

Подробная информация о мероприятиях в честь Дня Европы доступна на сайте www.euroopapäev.ee.

Эстония стала членом ЕС в 2004 году. День Европы отмечается ежегодно 9 мая, в годовщину принятия исторической Декларации Шумана.

Мероприятия в честь Дня Европы организуют Министерство иностранных дел, представительство Европейской комиссии в Эстонии, канцелярия Европейского парламента, Государственная канцелярия и Центр государственных вспомогательных служб, а также ряд других организаций.