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По городу разъезжал автомобиль с российским флагом: полиция назначила штраф (1)

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Meelis Meilbaum

Полиция начала производство по делу о проступке в отношении трех лиц, которые размахивали в Пярну из окна автомобиля флагом Российской Федерации, пишет Rus.ERR.

Вечером 24 апреля в полицию поступила информация, что около 16:30 в Пярну на улице Папинийду на парковку торгового центра заехал автомобиль Ford, из бокового окна которого виднелся флаг Российской Федерации. Находившаяся в автомобиле компания поправила на парковке флаг и продолжила движение по Рижскому шоссе.

Полиция начала производство по делу о проступке в отношении управлявшего автомобилем 49-летнего мужчины и находившихся в машине пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. На данный момент полиция завершила производство в отношении двух из них - им был назначен денежный штраф, но решение еще не вступило в силу.

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