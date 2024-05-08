Вечером 24 апреля в полицию поступила информация, что около 16:30 в Пярну на улице Папинийду на парковку торгового центра заехал автомобиль Ford, из бокового окна которого виднелся флаг Российской Федерации. Находившаяся в автомобиле компания поправила на парковке флаг и продолжила движение по Рижскому шоссе.

Полиция начала производство по делу о проступке в отношении управлявшего автомобилем 49-летнего мужчины и находившихся в машине пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. На данный момент полиция завершила производство в отношении двух из них - им был назначен денежный штраф, но решение еще не вступило в силу.