В начале следующей недели автобусный терминал Виру будет закрыт для движения общественного транспорта

В начале следующей недели, в понедельник 13 и во вторник 14 мая, автобусный терминал Виру будет закрыт для движения автобусов в связи с проведением работ по асфальтированию. Расположения остановок и маршруты автобусных линий № 1, 29 и 40 в этом районе будут временно изменены.

Поскольку терминал Виру будет закрыт для общественного транспорта во время проведения работ по асфальтированию на перекрестке улиц Гонсиори, Лайкмаа и бульвара Эстония, остановка «Виру Кескус» автобусных линий № 1, 29 и 40 по направлению из города будет закрыта. Начальная остановка «Кивисилла» будет размещена на улице Гонсиори, а дополнительная остановка «Хобуяама» для автобуса № 40 - на Нарвском шоссе.