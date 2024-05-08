В начале марта в Таллинне полиция задержала пять человек, подозревающихся в международной торговле наркотиками и хранении наркотиков в крупном размере. На основании постановления Харьюского уездного суда арестованы трое мужчин.
Полиция задержала в Таллинне наркопреступников: обнаруженные вещества могли бы вызвать наркотическое опьянение у десятков тысяч людей
В принадлежности к группе наркопреступников подозреваются пять человек в возрасте от 32 до 47 лет, трое из которых - мужчины, а двое - женщины.
В общей сложности почти килограмм кокаина, 11 кг амфетамина и 10 г порошка протонитазы были обнаружены по разным адресам и в автомобилях, связанных с преступниками. Также были изъяты различные приспособления для работы с наркотиками - упаковочное оборудование и цифровые весы - и имущество, предположительно являющееся преступным доходом.
«ОБнаруженного количества наркотических веществ достаточно для того, чтобы вызвать наркотическое опьянение у десятков тысяч людей. Только найденные 10 граммов протонитазена могут привести к отравлению в среднем 35 000 человек, что свидетельствует об опасном характере преступления», - сказала Лийз Вайнола, окружной прокурор Пыхяской прокуратуры.
Вайнола добавила, что обнаружение наркотиков в таком количестве и с высоким содержанием действующего вещества происходит не каждый день и свидетельствует о доверенных связях подозреваемых и высоком положении в криминальном кругу.
«Если на улицах обычно встречается вещество со средним содержанием амфетамина 20%, то содержание амфетамина в порошке, обнаруженном у подозреваемых, достигло почти 71%. Цена найденных и изъятых веществ составляет сотни тысяч евро как на оптовом, так и на розничном рынке», - отметила Вайнола важность находки.
Руководитель отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что на данном этапе расследования есть основания подозревать, что преступники были крупного калибра, как импортеры, так и дилеры наркотиков. Наркотики были ввезены в Эстонию из Латвии.
«В течение нескольких месяцев мы собирали улики, следили за деятельностью преступников и арестовали часть группы непосредственно на месте преступления, то есть во время транспортировки наркотиков из Латвии в Эстонию», - сказал Пикаро.
Пикаро говорит, что у преступников может быть чувство безнаказанности и вера в то, что их не поймают, но рано или поздно об их деятельности станет известно полиции. Эту неизбежность должны учитывать и все начинающие преступники, мечтающие достичь высшей ступени преступной цепочки.
«Наша главная цель - ограничить черный рынок и продажи, которые снижают доступность наркотиков для жителей Эстонии. Мы постоянно собираем информацию и доказательства, а в нужный момент останавливаем преступников. Поэтому преступникам следует каждое утро обнимать членов своей семьи, потому что в следующий раз они могут оказаться за решеткой на долгие годы», - сказал Пикаро и добавил, что, например, только в Северной Эстонии в прошлом году в прокуратуру было отправлено почти 250 подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками.
Пикаро добавляет, что увиденное во время обыска квартир, гаражей и автомобилей преступников подтверждает тот факт, что торговля наркотиками в буквальном смысле является грязным делом.
«Если потребляющие наркотики думают, что получают от дилеров вещества с контролируемым качеством, они серьезно заблуждаются. Наркотики хранятся в очень грязных местах, не говоря уже о том, что покупатель фактически не знает, что на самом деле может содержать вещество - стиральный порошок, крысиный яд и т. д.», - сообщил он.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере.