Полиция задержала в Таллинне наркопреступников: обнаруженные вещества могли бы вызвать наркотическое опьянение у десятков тысяч людей

«В течение нескольких месяцев мы собирали улики, следили за деятельностью преступников и арестовали часть группы непосредственно на месте преступления, то есть во время транспортировки наркотиков из Латвии в Эстонию», - сказал Пикаро.

Пикаро говорит, что у преступников может быть чувство безнаказанности и вера в то, что их не поймают, но рано или поздно об их деятельности станет известно полиции. Эту неизбежность должны учитывать и все начинающие преступники, мечтающие достичь высшей ступени преступной цепочки.

«Наша главная цель - ограничить черный рынок и продажи, которые снижают доступность наркотиков для жителей Эстонии. Мы постоянно собираем информацию и доказательства, а в нужный момент останавливаем преступников. Поэтому преступникам следует каждое утро обнимать членов своей семьи, потому что в следующий раз они могут оказаться за решеткой на долгие годы», - сказал Пикаро и добавил, что, например, только в Северной Эстонии в прошлом году в прокуратуру было отправлено почти 250 подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками.

Пикаро добавляет, что увиденное во время обыска квартир, гаражей и автомобилей преступников подтверждает тот факт, что торговля наркотиками в буквальном смысле является грязным делом.

«Если потребляющие наркотики думают, что получают от дилеров вещества с контролируемым качеством, они серьезно заблуждаются. Наркотики хранятся в очень грязных местах, не говоря уже о том, что покупатель фактически не знает, что на самом деле может содержать вещество - стиральный порошок, крысиный яд и т. д.», - сообщил он.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере.