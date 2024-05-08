Украинского футболиста забрали в военкомат прямо на вокзале

«Николая Сираша - одного из основных игроков ФК «Хуст» 7 мая прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат – ред.) и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба — неизвестна», - говорится в заявлении клуба.