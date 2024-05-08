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Украинского футболиста забрали в военкомат прямо на вокзале

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото, украинские болельщики на отборочном матче Евро 2024.
Иллюстративное фото, украинские болельщики на отборочном матче Евро 2024. Фото: Krzysztof Zatycki

Клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летний футболист команды Николай Сираш был доставлен работниками ТЦК в военкомат, передает zn.ua

«Николая Сираша - одного из основных игроков ФК «Хуст» 7 мая прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат – ред.) и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба — неизвестна», - говорится в заявлении клуба.

Клуб также сообщил, что из-за действий местного военкомата другие команды отказываются приезжать к ним.

ФК «Хуст» выиграл первенство Закарпатья, успешно дебютировал в профессиональном футболе и представляет Закарпатье в Первой лиге Украины.

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