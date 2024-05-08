В ФОКУСЕ Эксперт: российские гибридные атаки направлены на истощение ведомств и бюджета Эстонии

На гибридные атаки сложно ответить симметрично, но Запад может контратаковать в киберпространстве
Урок Украины: у врага не должно даже сложиться впечатление, что его гибридная война была успешной
Почерк гибридной войны у России, Ирана, Северной Кореи и Китая разный, Сербия копирует Россию
В последние недели вопрос о том, насколько успешно гибридные атаки могут распознаваться в Эстонии и других странах Запада и насколько эффективны ответы Запада на российскую провокацию, снова оказался на повестке дня из-за блокировки GPS-связи в тартуском аэропорту в Юленурме.
Хотя симметричные ответы на гибридные атаки не считаются уместными в западных демократиях, табу на ответ на гибридные угрозы контратаками также было нарушено за последнее десятилетие, говорит Хенрик Пракс, старший аналитик Центра передового опыта по гибридным угрозам, работающего в Финляндии.
– Со времен «зеленых человечков», оккупировавших Крым, о гибридной войне писали до одурения, но до сих пор неясно, что имеется в виду под термином «гибридная война» или «гибридное нападение». Был ли за это время уточнен и гармонизирован словарь терминов, связанных с гибридными конфликтами, каким глоссарием вы пользуетесь в финском центре по гибридным угрозам?
– Пока единого определения не существует. Наш центр также занял позицию, что мы не пытаемся дать определение, а перечисляем характеристики, характеризующие гибридные атаки.
В широком смысле гибридные атаки можно рассматривать как преднамеренные враждебные действия одной страны против другой страны, и это делается с целью достижения каких-то политических целей. Ограничений по сферам жизни и средствам нападения нет, единственное ограничение заключается в том, что применение классической военной силы и обычных методов ведения войны не считается гибридной войной. И эта деятельность должна быть систематической. Традиционную межгосударственную конкуренцию также не называют гибридной войной.
– Враждебные действия со стороны международной организованной преступности сами по себе не считаются гибридной войной, не так ли?
– Целью преступников все-таки является материальная выгода. За гибридной атакой стоит политическая воля, но государство может использовать для ее осуществления негосударственных приспешников, в том числе преступников. В последнее время российские спецслужбы вербовали или пытались завербовать людей с криминальным прошлым для совершения физических нападений или актов вандализма. Сегодня они также используют киберпреступников.
Российские спецслужбы вербовали или пытались завербовать людей с криминальным прошлым для совершения физических нападений или актов вандализма. Сегодня они также используют киберпреступников
– Если политическая воля злоумышленника является обязательным признаком гибридной атаки, как описать, например, политическую цель нарушения работы GPS-служб воздушного движения, которая сейчас стоит на повестке дня?
– Может быть несколько целей или причин, по которым такие помехи исходят из России. Одной из причин, вероятно, является необходимость защиты от атак украинских дронов. Во-вторых, русские могут тестировать свои системы.
В России развитие средств радиоэлектронной борьбы считается приоритетным направлением еще со времен Советского Союза. Трудно оценить, делает ли Россия это, например, чтобы специально ограничить доступность аэропорта в Тарту. Но россиян такой результат точно не расстроил, скорее, наоборот.
Помехи GPS происходят в граничащих с Россией странах уже много лет, еще до начала полномасштабной агрессии России против Украины, с такими проблемами сталкивалась Норвегия, например, во время учений НАТО. С начала 2022 года они происходят регулярно вдоль всей западной границы России от Арктики до Черного моря.
В 2022 году в Восточной Финляндии также были случаи, когда самолеты были вынуждены повернуть назад, поскольку региональные аэродромы, недостаточно технически оснащенные альтернативными системами, не могли принимать рейсы. Это нарушило воздушное движение, но не повлияло напрямую на безопасность полетов.
– Но если предположить, что GPS-атаки являются политически мотивированными, а не просто защитной мерой, тогда какова могла бы быть политическая цель того, чтобы мы называли происходящее гибридной атакой?
– Целью различных гибридных действий России является запугивание, создание замешательства странах, назначенных целями, а также использование и, при необходимости, расширение разногласий внутри стран или между ними. Испытываются границы. Политической целью также может быть создание финансовых затрат, поскольку отражение атак или ликвидация последствий истощают власть и бюджет. А иногда злоумышленник хочет послать политический сигнал или наказать другую страну за какие-то политические решения. Если Рийгикогу Эстонии в последние годы принимал резолюции, осуждающие Россию, то за ними следовали волны кибератак.
Эпизоды гибридной войны России против Эстонии
В течение последних трех десятилетий Россия использовала в Эстонии различные методы гибридной войны, в большинстве случаев гибридные атаки были успешно предотвращены или не имели существенного эффекта. Гибридные атаки России скорее помогли Эстонии повысить устойчивость своих услуг и сфер жизни. Например, масштабные кибератаки 2022 года были сопоставимы по объему с атаками 2007 года, но из-за улучшения киберзащиты Эстонии эти атаки не имели существенного эффекта.
1992 год
Распространяется легенда о жестоких балтийских женщинах-снайперах, участвовавших в грузино-абхазской войне (как и в других войнах с участием России).
1993 год
В Нарве и Силламяэ проходит незаконный референдум по вопросу национально-территориальной автономии регионов
1995 год
Россия вводит двойные пошлины для Эстонии из-за предполагаемой дискриминации русского меньшинства
2006 год
В Эстонии зарегистрирована Конституционная партия, действующая при непосредственной поддержке Посольства РФ и московских политиков
2007 год
В ответ на перенос бронзового солдата Россия организует масштабные кибератаки, атаковано посольство в Москве, беспорядки в Таллинне
2009 год
Россия начинает регулярно проводить масштабные регулярные учения Западного военного округа «Запад», в ходе которых также проводится симуляция нападение на страны Балтии.
2010 год
Скандал с «восточными деньгами» показывает, что Центристскую партию может финансировать, в том числе, Кремль
2014 год
Российские спецслужбы похитили с территории Эстонии сотрудника службы безопасности Эстона Кохвера
Россия открывает в Эстонии псевдожурналистское издание Sputnik
2022 год
Президент России угрожает ядерной войной в случае вмешательства стран НАТО чтобы защитить Украину, представители эстонского государства усиливают повестку Путина
После заявлений Рийгикогу, осуждающих действия России в Украине, против Эстонии происходят масштабные кибератаки
2023 год
На нарвском пограничном переходе произошло нападение мигрантов на Эстонию
Массовые угрозы о взрыве поступили в школы Южной Эстонии
Газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию поврежден
Российские спецслужбы вербуют преступников для совершения различных актов вандализма, у министра внутренних дел разбито окно автомобиля
2024 год
Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в своем заявлении призывает к священной войне против Запада и отрицает суверенитет Эстонии
Из-за российских глушителей GPS Finnair отменяет авиасообщение с Тарту
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– Если посмотреть на различные инциденты, которые в последние годы называли гибридными атаками, не возможно ли такое, что политики поспешили назвать гибридной войной или атаками происшествия, которые вовсе не обязательно этим были?
– Как правило, предпринимаются попытки скрыть гибридную деятельность, поэтому иногда бывает сложно с уверенностью приписать враждебную деятельность кому-либо. Или даже если нападавшего можно идентифицировать, точное намерение и цель действия остаются неясными. Но я сейчас не могу назвать ни одного такого примера, когда можно было бы сказать, что что-то было скоропалительно названо гибридной атакой.
– Наметили ли вы в своем финском центре командные линии российской гибридной войны? И есть ли где-нибудь штаб гибридной войны, где чиновники делают пометки в папках, как в следующий раз эффективнее донимать соседей?
– Операции влияния обычно являются прерогативой спецслужб, политические установки по-прежнему играют центральную роль, и они исходят от администрации президента России. В случае атак оцениваются слабости конкретной страны, например, в законодательстве.
Можно предположить, что одной из причин, по которой осенью прошлого года мигрантов отправили в сторону Финляндии, было то, что там процедуры пограничного контроля были более либеральными, чем, например, в Эстонии. Россия знала, что Финляндия является более уязвимой мишенью.
– Как эффективно реагировать на гибридные атаки, чтобы ответ приносил и какую-то пользу?
– Очень сложно реагировать симметрично. Когда, например, Россия отправляет мигрантов через границу, отсюда в ответ не начнут отправлять людей в Россию. До февраля 2022 года логичным ответом было бы, например, введение санкций. Сегодня в ответ на преступления и зверства России в Украине Запад уже ввел настолько далеко широкомасштабные санкции, что трудно найти новые, которыми можно было бы ответить.
– Эркки Коорт, руководитель Института внутренней безопасности Академии МВД, недавно высказал идею о том, что Эстония могла бы иметь собственную концепцию гибридного нападения. Характерно ли это вообще и в какой степени для западных стран? Вы заметили, что некоторые страны задумались о такой концепции или даже разработали ее?
– Сама по себе гибридная война подходит авторитарным государствам, где верховенство права не функционирует в обычном понимании и которые могут действовать, не выбирая средств и не заботясь о последствиях. Демократическим странам трудно вести себя таким образом, потому что правительства придерживаются других стандартов. Особенно если страны не чувствуют экзистенциальной угрозы, им трудно оправдать подобное. Например, Израиль – страна, считающаяся демократической, которая позиционирует себя как часть западной культуры, но из-за постоянной угрозы, несомненно, не колеблются при использовании различных мер, которые было бы сложнее реализовать в других демократических странах.
Но, например, в киберпространстве за это время были нарушены некоторые табу. Когда 15–20 лет назад заговорили о киберзащите, какое-то время не особо хотели говорить об организации кибератак. Сегодня существование возможностей кибератак открыто обсуждается и на Западе.
Можно предположить, что одной из причин, по которой осенью прошлого года мигрантов отправили в сторону Финляндии, было то, что там процедуры пограничного контроля были более либеральными, чем, например, в Эстонии
– Кроме России, кто еще любит проводить гибридные атаки? Говорят, что Китай является сверхдержавой, ведущей гибридную войну против Запада?
– Глобальная активность Китая связана, прежде всего, с экономическим влиянием и созданием через него отношений зависимости, а также с технологическими опасностями. Но в своем ближайшем соседстве – например, в отношении Тайваня и в Южно-Китайском море – они используют очень широкий спектр различных методов гибридной войны. Северная Корея использует киберинструменты, но не имеет большого влияния в других областях. На Ближнем Востоке Иран известен своим использованием теневых сил.
Некоторые элементы гибридной войны можно обнаружить даже в поведении Сербии против некоторых своих соседей, например Косово. Осенью прошлого года в Косово произошли инциденты с так называемыми персонажами типа зеленых человечков. Деятельность Сербской Православной Церкви в соседних странах часто напоминает деятельность Русской Православной Церкви, они распространяют схожие нарративы.
– Какая сторона российско-украинской войны добилась большего успеха на гибридном фронте?
Что касается деятельности России до 2014 года, то России, безусловно, удалось проникнуть в украинские государственные структуры, паралич во время захвата Крыма во многом был результатом этого. После этого Украина быстро адаптировалась, как в обществе в целом, так и в плане стойкости государственных структур.
В начале 2022 года российское руководство явно считало, что их гибридная война была достаточно успешной, и им достаточно просто отправить войска через границу, и Украина рухнет, как карточный домик. Реальность была противоположной. Опыт Украины, конечно, показывает и то, что гибридные действия могут быть использованы как подготовка к прямой военной агрессии. Вот почему очень важно, чтобы у противника даже не сложилось впечатление, что его подрывная деятельность настолько успешна, что он может подумать об использовании кинетической силы, что можно, так сказать, быстро захватить страну.
За последние шесть месяцев в Европе, особенно в Германии, было обнаружено несколько сетевых структур, которые работают в основном в социальных сетях и используют автоматизацию для распространения повестки или мнений
– В США до сих пор ведутся споры о том, было ли вмешательство в выборы 2016 года. Какова ситуация с угрозой вмешательства в выборы в Эстонии или Финляндии или в Европе в целом?
– Вмешательство во внутреннюю политику западных стран, несомненно, имело место, посредством различных средств влияния и социальных сетей. Этот процесс действительно идет. Например, за последние шесть месяцев в Европе, особенно в Германии, было обнаружено несколько сетей, которые работают в основном в социальных сетях и используют автоматизацию для распространения повестки или мнений. Ни в Эстонии, ни в Финляндии не было обнаружено ничего серьезного, очевидно, что русские ориентируются на большие страны и в то же время они также понимают, что широкая общественность или аудитория здесь не так восприимчивы к таким манипуляциям, как в других странах.
– Теперь, если мы посмотрим на другую сторону гибридной войны – гибридную оборону, или устойчивость – разработали ли Европейский союз, НАТО или ваш центр какую-то методологию, опросник для самоконтроля, которые позволили бы странам и обществам оценивать, какова у них ситуация с гибридной обороной?
– Консультирование стран по вопросам развития устойчивости и противодействия гибридным операциям – одно из основных направлений деятельности центра. Например, в прошлом году совместно с исследовательским центром Европейской комиссии было подготовлено руководство, в котором представленная модель позволяет картировать эту сферу как на уровне государственных учреждений, предприятий, так и гражданского общества.
Основная идея заключается в том, что устойчивость к гибридным угрозам необходимо развивать на всех уровнях. Современные общества настолько переплетены, что последствия нападения на одну сферу жизни часто распространяются далеко на другие области.
Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам
Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) – это организация со штаб-квартирой в Хельсинки, основанная в 2017 году, к которой присоединилось большинство государств-членов Европейского союза и НАТО.
Роль центра заключается в содействии повышению осведомленности стран-участниц о гибридных угрозах и способности действовать против них. Помимо публикации публикаций, центр также занимается консультированием, обучением и тренингами для стран.
Старший аналитик центра Хенрик Пракс ранее работал в Министерстве обороны, а также в Балтийском оборонном колледже и Международном центре оборонных исследований. С 2020 года работает в Хельсинкском центре в качестве государственного эксперта, назначенного Государственной канцелярией.