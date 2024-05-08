В ФОКУСЕ Эксперт: российские гибридные атаки направлены на истощение ведомств и бюджета Эстонии

– Если посмотреть на различные инциденты, которые в последние годы называли гибридными атаками, не возможно ли такое, что политики поспешили назвать гибридной войной или атаками происшествия, которые вовсе не обязательно этим были?

– Как правило, предпринимаются попытки скрыть гибридную деятельность, поэтому иногда бывает сложно с уверенностью приписать враждебную деятельность кому-либо. Или даже если нападавшего можно идентифицировать, точное намерение и цель действия остаются неясными. Но я сейчас не могу назвать ни одного такого примера, когда можно было бы сказать, что что-то было скоропалительно названо гибридной атакой.

В 2007 году во время беспорядков «Бронзовой ночи» участники беспорядков напали на полицию. Москва безуспешно пыталась использовать беспорядки для оказания воздействия на правительство Эстонии. Фото: Pärnu Postimees

– Наметили ли вы в своем финском центре командные линии российской гибридной войны? И есть ли где-нибудь штаб гибридной войны, где чиновники делают пометки в папках, как в следующий раз эффективнее донимать соседей?

– Операции влияния обычно являются прерогативой спецслужб, политические установки по-прежнему играют центральную роль, и они исходят от администрации президента России. В случае атак оцениваются слабости конкретной страны, например, в законодательстве.

Можно предположить, что одной из причин, по которой осенью прошлого года мигрантов отправили в сторону Финляндии, было то, что там процедуры пограничного контроля были более либеральными, чем, например, в Эстонии. Россия знала, что Финляндия является более уязвимой мишенью.

– Как эффективно реагировать на гибридные атаки, чтобы ответ приносил и какую-то пользу?