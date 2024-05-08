Согласно проведенному в сотрудничестве с Институтом социальных исследований и исследовательской компанией Norstat Eesti исследованию выборов в Европейский парламент, Центристской партии грозит реальная опасность остаться без мандата.
Опрос: обвиняющийся в госизмене Петерсон опережает по популярности Тоом, Ратаса и других кандидатов в Европарламент
Согласно опросу, Марину Кальюранд поддерживают 17,1 процента опрошенных, Урмаса Паэта 14,8 процента, Яака Мадисона - 11,4 процента имеющих право на участие в выборах. Самой популярной по поддержке кандидатов в Европарламент из политических партий является Социал-демократическая (СДПЭ) с 21,4 процента, за ней следуют Партия реформ с 19,3 процента и EKRE с 17,9 процента. Были опрошены 3503 гражданина, имеющих право на участие в выборах.
Респондентов просили указать, какого кандидата они бы предпочли, если бы выборы в Европарламент состоялись в следующее воскресенье. За тремя наиболее популярными кандидатами следуют Рихо Террас с 7,9 процента, Михаил Кылварт с 6,1 процента и Урмас Рейнсалу с 5,4 процента. Самым популярным независимым кандидатом является Танель Тальве с 1,6 процента.
Самые большие изменения по сравнению с апрельским рейтингом произошли в поддержке Центристской партии. Важную роль в этом играет партия KOOS, единственный кандидат которой Айво Петерсон имеет поддержку в 3 процента. Подавляющее большинство поддерживающих Петерсона являются от избирателями-неэстонцами. Поддержка Яны Тоом за месяц упала с 3,5 до 2,2 процента.
Благодаря высокой поддержке Марины Кальюранд, социал-демократы находятся на первом месте среди политических партий, им отдают предпочтение 21,4 процента опрошенных. Партия реформ на втором месте с 19,3 процента, а EKRE на третьем месте с 17,9 процента.
За тройкой лидеров следуют «Отечество» с 17,1 процента, Центристская партия с 9,4 процента, Партия правых и «Ээсти 200» с 3,9 процента.
Мартин Мёльдер, доцент Института политических исследований Йохана Шютте Тартуского университета, отметил, что если еще несколько недель назад казалось, что на этих выборах в Европарламент не будет много сюрпризов, то сейчас ситуация стала немного более напряженной для одних политических партий и в то же время более предсказуемой для других.
«Наиболее важные перемены в рейтинге касаются Центристской партии, общая поддержка которой на выборах упала примерно на полтора процентных пункта и сейчас составляет 9,4 процента. Этого достаточно, чтобы вывести партию на уровень, ниже которого вероятность получение мандата быстро становится очень малой. На данный момент вероятность Центристской партии остаться без мандата равна вероятности получить это место. На судьбу Центристской партии существенно влияет Айво Петерсон, который в настоящее время находится под судом за измену Эстонскому государству, и его партия KOOS, поддержка которой достигает трех процентов», - сказал Мёльдер.
По словам Мёльдера, в случае с другими политическими партиями существенных изменений по сравнению с предыдущим опросом по выборам в Европарламент, проведенным Norstat и Институтом социальных исследований, не произошло.
«Социал-демократы, Партия реформ, EKRE и "Отечество" имеют по одному месту в Европейском парламенте практически на 100 процентов. Если Центристская партия потеряет свое место, оно достанется остальным. На данный момент кажется весьма вероятным, что социал-демократы и Партия реформ будут конкурировать за одно потенциально оставшееся место. Поскольку их разделяет менее одного процентного пункта, шансы на получение этого дополнительного места могут очень быстро и легко увеличиться. В пользу того или иного существует значительная вероятность получения двух мандатов на этих выборах», - сказал Мёльдер.
По мнению Мёльдера, рассматривая поддержку кандидатов по отдельности, можно увидеть, что политические партии здесь существенно различаются. Почти вся поддержка социал-демократов исходит только от одного кандидата, Кальюранд, то же самое в настоящее время в значительной степени справедливо и для Партии реформ с учетом кандидатуры Паэта.
При этом у EKRE и Центристской партии есть два более-менее сильных кандидата, учитывая общий уровень поддержки партии, а у «Отечества»- три сильных кандидата. Кандидатами EKRE являются Мадисон и Хельме, Кылварт и Тоом от Центристской партии, а также Террас, Рейнсалу и Ратас от «Отечества».
«В нижней части таблицы поддержки среди партий, у которых по сути дела нет надежды на получение мандата, примечательно, что поддержка "Ээсти 200" и Партии правых почти равна. При этом занимающих верхние места в списках этих двух партий кандидатов с очень явным отрывом превосходит Айво Петерсон, который в одиночку получает почти такую же поддержку, как Eesti 200 или Правые со своими кандидатами. Этот факт мог бы заставить все политические партии и политиков задуматься о недостатках интеграции политики, которая до сих пор имела место в Эстонии», - сказал Мёльдер.