Опрос: обвиняющийся в госизмене Петерсон опережает по популярности Тоом, Ратаса и других кандидатов в Европарламент

«Наиболее важные перемены в рейтинге касаются Центристской партии, общая поддержка которой на выборах упала примерно на полтора процентных пункта и сейчас составляет 9,4 процента. Этого достаточно, чтобы вывести партию на уровень, ниже которого вероятность получение мандата быстро становится очень малой. На данный момент вероятность Центристской партии остаться без мандата равна вероятности получить это место. На судьбу Центристской партии существенно влияет Айво Петерсон, который в настоящее время находится под судом за измену Эстонскому государству, и его партия KOOS, поддержка которой достигает трех процентов», - сказал Мёльдер.

По словам Мёльдера, в случае с другими политическими партиями существенных изменений по сравнению с предыдущим опросом по выборам в Европарламент, проведенным Norstat и Институтом социальных исследований, не произошло.

«Социал-демократы, Партия реформ, EKRE и "Отечество" имеют по одному месту в Европейском парламенте практически на 100 процентов. Если Центристская партия потеряет свое место, оно достанется остальным. На данный момент кажется весьма вероятным, что социал-демократы и Партия реформ будут конкурировать за одно потенциально оставшееся место. Поскольку их разделяет менее одного процентного пункта, шансы на получение этого дополнительного места могут очень быстро и легко увеличиться. В пользу того или иного существует значительная вероятность получения двух мандатов на этих выборах», - сказал Мёльдер.