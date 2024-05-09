Окуджава и Эстония: к столетию со дня рождения писателя

В рукописном отделе библиотеки Тартуского университета хранятся три письма Окуджавы Юрию Михайловичу Лотману, написанные в 1980-е годы. Это ответы писателя на посланные ему книги Лотмана. В первом письме, написанном летом 1980 года, Окуджава благодарит за посланную ему книгу «Комментарий к "Евгению Онегину": «Я, правда, еще не ознакомился с книгой, как бы следовало бы, но кое-что просмотрел с интересом. Вечно свежая почва для размышления».

Окуджава подчеркивает необходимость комментариев к литературному произведению для работы педагога и вспоминает, как в молодости он работал учителем русского языка и литературы в Калужской области: «Я помню когда-то в деревенской глуши имел комментарий Бродского. Сейчас это уже как-то смутно в моей голове: трудно говорить по существу, забыл, а тогда было спасение и я, сельский невежа, замечательно блистал».

Николай Леонтьевич Бродский написал классический комментарий к «Евгению Онегину» Пушкина. Книга много раз переиздавалась. Окуджава потерял адрес Лотмана и отправил ему письмо на Тартуский университет, а ранее он тоже что-то послал Лотману: видимо, это была его книга или пластинка. Второе письмо написано в 1982 году. Окуджава благодарит за отправку книги о биографии Пушкина и портрет генерала А. П. Ермолова. Видимо, это портрет работы Джорджа Доу, который понравился Пушкину, встречавшемуся с генералом на Кавказе в 1829 году. «Книгу я прочитал с большим удовольствием, и она очень мне пришлась своим особенным дыханием. Ума не приложу: как можно было так по-новому сказать о давно известном», - говорит он.