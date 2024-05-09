Писатель и зачинатель авторской песни Булат Окуджава был больше всего связан с Эстонией в 1980-е годы. В 1983 году в Таллинне, в Русском театре при полном зале прошел его вечер. В сохранившихся кадрах фильмохроники можно послушать отрывок из выступлений поэта, пишет литературовед, доктор философских наук Галина Пономарева.
Окуджава и Эстония: к столетию со дня рождения писателя
Окуджава говорил , что Эстония отличается от других республик тем, что тут его издают. Действительно в 1971 году в переводе Отто Самма вышел его роман Vaene Avrossimov («Бедный Авросимов»). В 1979 году на эстонском языке, снова в переводе Самма, тиражом 15 тысяч экземпляров был издан роман Окуджавы Diletantide teekond («Путешествие дилетантов»). В 1981 году Лембе Хиэдель была переведена вторая часть романа. В 1983 году в Вильянди, в новом здании театра «Угала» был поставлен спектакль по его роману «Путешествие дилетантов».
По словам Фрины Сонкиной, по изображенной в романе эпохе актеров консультировал Юрий Михайлович Лотман. В премьере участвовал сам Окуджава. В Вильянди на спектакль и выступление Окуджавы приезжали на заказанных автобусах поклонники писателя из Тарту и Таллинна.
Лотману нравились песни Галича и Окуджавы. Он любил стихотворение Окуджавы «Счастливчик Пушкин» (1967) и считал, что Окуджава понял Пушкина лучше, чем ученые. В письме к другу и бывшему коллеге Борису Федоровичу Егорову Лотман пишет об Окуджаве: «В его стихотворении "Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно…" больше понимания Пушкина, чем во многих академических трудах, и я полностью разделяю его пафос
Ему было за что умирать
У Черной речки».
В мемуарах «Двойной портрет» Лотман цитирует это же стихотворение:
Он красивых женщин любил
Любовью не чинной
И даже убит был
Красивым мужчиной.
Лотман соглашается с тем, что характеристика Дантеса как красавца-мужчины - спорная: «Но сама мысль о распространяющейся вокруг Пушкина ауре мужской энергии справедлива».
В рукописном отделе библиотеки Тартуского университета хранятся три письма Окуджавы Юрию Михайловичу Лотману, написанные в 1980-е годы. Это ответы писателя на посланные ему книги Лотмана. В первом письме, написанном летом 1980 года, Окуджава благодарит за посланную ему книгу «Комментарий к "Евгению Онегину": «Я, правда, еще не ознакомился с книгой, как бы следовало бы, но кое-что просмотрел с интересом. Вечно свежая почва для размышления».
Окуджава подчеркивает необходимость комментариев к литературному произведению для работы педагога и вспоминает, как в молодости он работал учителем русского языка и литературы в Калужской области: «Я помню когда-то в деревенской глуши имел комментарий Бродского. Сейчас это уже как-то смутно в моей голове: трудно говорить по существу, забыл, а тогда было спасение и я, сельский невежа, замечательно блистал».
Николай Леонтьевич Бродский написал классический комментарий к «Евгению Онегину» Пушкина. Книга много раз переиздавалась. Окуджава потерял адрес Лотмана и отправил ему письмо на Тартуский университет, а ранее он тоже что-то послал Лотману: видимо, это была его книга или пластинка. Второе письмо написано в 1982 году. Окуджава благодарит за отправку книги о биографии Пушкина и портрет генерала А. П. Ермолова. Видимо, это портрет работы Джорджа Доу, который понравился Пушкину, встречавшемуся с генералом на Кавказе в 1829 году. «Книгу я прочитал с большим удовольствием, и она очень мне пришлась своим особенным дыханием. Ума не приложу: как можно было так по-новому сказать о давно известном», - говорит он.
Выясняется, что Окуджава бывал в Тарту в начале 1980-х годов каждое лето: «Я проносился по Тарту в августе прошлого и позапрошлого, и нынешнего года, покупал на рынке мясо, глазел по сторонам». Частые поездки Окуджавы в Тарту объяснялись просто. Он 15 лет подряд отдыхал летом на турбазе в Латвии. На турбазе обычно делали шашлык, а в Латвии не было мяса, поэтому Окуджава ездил на своей машине в Эстонию за мясом. Окуджава сообщает Лотману свой номер телефона и приглашает заходить к нему в гости, когда ученый будет в Москве, но предварительно позвонить.
В 1988 году Лотман подарил писателю свою книгу «Сотворение Карамзина» с надписью: «Дорогому Булату Шалвовичу Окуджава. Писателю, которого всегда рад читать, поэту, которого всегда люблю слушать и человеку, о котором хочется вспоминать, когда дышится особенно тяжко. 23. II. 88. Тарту. От Ю. Лотмана.» (книга хранится в музее Окуджавы в Переделкино).
Окуджава ответил на подарок с опозданием, поскольку месяц был в Израиле с концертами. Отзыва о подаренной ему книге в письме нет. Видно, что Карамзин интересует писателя намного меньше, чем Пушкин. Окуджаву интересовали биография и творчество Пушкина, декабристы, эпоха Николая Первого. Эти знания он использовал при написании исторических романов: «Бедный Авросимов», «Путешествие дилетантов» и повести о Павле Пестеле «Глоток свободы». Исследователь Окуджавы Ольга Розенблюм отметила важную для Окуджавы статью Лотмана «Декабрист в повседневной жизни».
Незадолго до смерти Лотман занимается с внучками французским языком, а потом слушает с ними Окуджаву. В 1993 году в письме к Сонкиной он цитирует строчки из «Заезжего музыканта» Булата Окуджавы. Эти песни был его мир и мир многих его современников.