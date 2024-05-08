Общественные бани на озере Харку открывают летний сезон

Общественные сауны на озере Харку со среды 15 мая переходят на летний график работы.Заместитель старейшины района Хааберсти Тоомас Петерсон пояснил, что бани начинают свой второй летний сезон.

«В зимний период использование бань было очень активным, и за это время не было ни одного случая вандализма, бани использовались целенаправленно и аккуратно, - сказал он. - С 15 мая посещение саун станет простым - просто приходите. Первый посетитель получит ключ у охранника, если сауны будут заняты, то использование будет организовано по принципу живой очереди».

Поскольку это общественные бани, за чистоту в банях отвечают сами посетители. «Посещение бань бесплатное, и приглашаются все любители банных процедур. Для нагрева сауны посетителям следует принести с собой дрова», - добавил он.

При использовании общественных саун на озере Харку в летний период рекомендуется нагревать сауну только дровами листового дерева длиной 30 см; горючий материал должны принести с собой посетители; огонь не должен оставаться без присмотра; курение в сауне запрещено; на камни печи разрешено лить только чистую воду, а озерную воду использовать нельзя; одежду и обувь следует оставить в специально отведенном месте.

Сауну следует использовать бережно, и после использования ее следует убрать. Несовершеннолетние могут находиться в сауне только в сопровождении взрослых. Пьяным в сауне находиться запрещено.

Управа района Хааберсти не несет ответственности за личные вещи посетителей сауны и за ущерб, причиненный нарушением правил использования.

Владельцем общественных саун на озере Харку является Управа района Хааберсти, и они открыты в летний сезон с 15 мая до 30 сентября с 12:00 до 22:00. В одну сауну помещается четыре человека. В саунах категорически запрещено курение и употребление алкоголя. Вокруг саун действуют правила пользования открытым бассейном.