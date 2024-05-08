Бегуны помогают спасти жизнь мальчику с тяжелым заболеванием мышц

Болезнь Кевина - мышечная дистрофия Дюшенна - встречается редко: этот диагноз ставят пяти из ста тысяч человек. Медицина также нередко бывает дорогой, достигая более 700 тысяч евро в год.

Однако, глядя на Кевина сегодня, становится ясно, что каждый евро был использован правильно: болезнь, которая день ото дня приковывала Кевина к постели, отступила, и мальчик теперь самостоятельно передвигается и делает все более быстрые движения. По словам врача Кевина, доктора Эве Ыйглане-Шлик, с ребенком произошло чудо.