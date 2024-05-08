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Бегуны помогают спасти жизнь мальчику с тяжелым заболеванием мышц

Йенс Раавик
, журналист
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Фото: Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond.

Кевин, 12-летний мальчик из Тарту, уже больше года лечится при поддержке Детского фонда. Лекарства для поддержания жизни Кевина стоят чрезвычайно дорого, поэтому всех желающих помочь приглашают на забег в спортивном парке Тяхтвере 10 мая в 19:00. Кевин тоже будет там.

Болезнь Кевина - мышечная дистрофия Дюшенна - встречается редко: этот диагноз ставят пяти из ста тысяч человек. Медицина также нередко бывает дорогой, достигая более 700 тысяч евро в год.

Однако, глядя на Кевина сегодня, становится ясно, что каждый евро был использован правильно: болезнь, которая день ото дня приковывала Кевина к постели, отступила, и мальчик теперь самостоятельно передвигается и делает все более быстрые движения. По словам врача Кевина, доктора Эве Ыйглане-Шлик, с ребенком произошло чудо.

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