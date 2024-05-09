Блог 9 мая в Эстонии: что происходит в Таллинне, Нарве и других городах

Сегодня, 9 мая, по всей Эстонии с размахом отметят День Европы. Кроме того, в четверг многие отправятся на кладбища, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Rus.Postimees будет освещать происходящее в Таллинне, Тарту, Нарве и других городах нашей страны. Читайте блог, смотрите фото и видео.