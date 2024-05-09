Сегодня, 9 мая, по всей Эстонии с размахом отметят День Европы. Кроме того, в четверг многие отправятся на кладбища, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Rus.Postimees будет освещать происходящее в Таллинне, Тарту, Нарве и других городах нашей страны. Читайте блог, смотрите фото и видео.
Блог ⟩ 9 мая в Эстонии: что происходит в Таллинне, Нарве и других городах
Как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет обеспечивать общественный порядок, чтобы предотвратить совершение нарушений. «Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений со стороны России», - сказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.
Полиция не регистрирует такие публичные собрания, поскольку они могут привести к серьезным правонарушениям и конфликтам. На территории Пыхьяской и Идаской префектур, где подобные собрания происходили в предыдущие годы, распоряжением префекта был дополнительно установлен запрет на публичные собрания.