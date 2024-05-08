До выборов в Европейский парламент остался ровно месяц, напомнила в среду пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
До выборов в Европейский парламент остался ровно месяц: что нужно знать?
В Эстонии выборы в Европарламент пройдут 9 июня. По итогам голосования семь эстонских депутатов войдут в 720-местный парламент ЕС. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и электронным способом.
Председатель Таллиннской избирательной комиссии и городской секретарь Прийт Лелло отметил, что существенных изменений в организации выборов в этом году не будет, но подчеркнул, что выборы в Европейский парламент будут проходить по единому общегосударственному избирательному округу.
«Это означает, что избиратели смогут проголосовать за любого кандидата вне зависимости от места жительства. Благодаря электронному списку избирателей, который используется с 2021 года, и единому избирательному округу избиратель сможет проголосовать на любом участке по всей Эстонии», - сказал Лелло.
С 3 по 6 июня в Таллинне можно будет проголосовать на 17 избирательных участках, а с 7 по 9 июня голосование откроется на всех 76 избирательных участках, расположенных в столице.
Электронное голосование пройдет с 3 по 8 июня на сайте www.valimised.ee. Для участия в нем необходимы компьютер с доступом к интернету, ID-карта со считывателем, или mobiil-ID и соответствующие PIN-коды. В день выборов, 9 июня, электронное голосование проводиться не будет.
Правом голоса на выборах в Европейский парламент обладают граждане Эстонии, достигшие ко дню выборов 18 лет, и граждане других стран Евросоюза, достигшие ко дню выборов 18 лет, постоянным местом жительства которых является Эстония. Граждане других стран Евросоюза должны иметь избирательное право в государстве своего происхождения. Для участия в выборах в Эстонии им необходимо подать заявление о включении в список избирателей Эстонии.
Лица, признанные недееспособными, осужденные судом за уголовное преступление или отбывающие тюремное заключение, лишены права голоса.
До 30 мая всем избирателям, внесенным в список избирателей Эстонии, будет разослан информационный бюллетень, содержащий информацию об условиях и порядке голосования. Министерство внутренних дел формирует эти списки на основании данных регистра народонаселения Эстонии по состоянию на 10 мая.
Для того, чтобы бюллетень дошел до избирателей, необходимо уточнить данные о местожительстве не позднее 10 мая. Бюллетень рассылается избирателям в электронном или бумажном виде. Он носит исключительно информативный характер, на избирательный участок его брать не требуется.
До 27 мая с подробной информацией о выборах можно также ознакомиться на портале www.rahvastikuregister.ee/personal/election. Если информационный бюллетень не был доставлен к 30 мая, рекомендуется проверить свои данные на том же сайте или обратиться в районную управу по месту жительства.
Дополнительную информацию о проведении выборов в Европейский парламент в Таллинне можно найти на сайте www.tallinn.ee/valimised.