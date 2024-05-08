До выборов в Европейский парламент остался ровно месяц: что нужно знать?

В Эстонии выборы в Европарламент пройдут 9 июня. По итогам голосования семь эстонских депутатов войдут в 720-местный парламент ЕС. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и электронным способом.

Председатель Таллиннской избирательной комиссии и городской секретарь Прийт Лелло отметил, что существенных изменений в организации выборов в этом году не будет, но подчеркнул, что выборы в Европейский парламент будут проходить по единому общегосударственному избирательному округу.

«Это означает, что избиратели смогут проголосовать за любого кандидата вне зависимости от места жительства. Благодаря электронному списку избирателей, который используется с 2021 года, и единому избирательному округу избиратель сможет проголосовать на любом участке по всей Эстонии», - сказал Лелло.

С 3 по 6 июня в Таллинне можно будет проголосовать на 17 избирательных участках, а с 7 по 9 июня голосование откроется на всех 76 избирательных участках, расположенных в столице.

Электронное голосование пройдет с 3 по 8 июня на сайте www.valimised.ee. Для участия в нем необходимы компьютер с доступом к интернету, ID-карта со считывателем, или mobiil-ID и соответствующие PIN-коды. В день выборов, 9 июня, электронное голосование проводиться не будет.