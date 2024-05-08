Стало известно, когда могут начаться переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Евросоюз

«Вполне возможно, что переговоры могут начаться до конца июня. Зеленый свет переговорам уже был дан на заседании Совета ЕС в декабре. Сейчас нужно провести межправительственную конференцию и определить соглашение на счет рамок переговоров. Решение принимают страны ЕС, консультации еще идут, но начало переговоров возможно при нынешнем мандате Еврокомиссии», - сказал Мажейкс в среду в интервью на канале TV8.

По словам посла, решение о начале переговоров о вступлении Молдовы и Украины в ЕС могут принять совместно.

«Украина и Республика Молдова шли вместе. Они вместе получили статус страны-кандидата, вместе было принято решение о начале переговоров. Вполне возможно, что это связка сейчас еще продолжится», - пояснил он.

По мнению Мажейкса, после начала переговоров каждая страна будет оцениваться отдельно, это неизбежно, дальше - индивидуальный процесс.

Он подчеркнул, что суть переговоров заключается в том, что странам ЕС нужно удостовериться, что все страны готовы принять на себя обязательства по внедрению европейского законодательства.

Кроме того, Мажейкс заявил, что решение властей страны о проведении референдума о евроинтеграции Молдовы - суверенное право Кишинева.

«Мы видим, что в обществе идут дискуссии по поводу референдума. Это очень хорошо, это говорит о том, что евроинтеграция вызывает большой интерес», - считает дипломат.

По его словам, когда проводить референдум - это решение каждой страны.

«Со стороны ЕС нет определенной позиции, когда проводить референдум и нужно ли проводить вообще. Если Молдова решила провести - это ее суверенное право. Это говорит о том, что есть политическая воля», - подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос о том, что может произойти в случае смены власти в стране и отказа от европейского курса, Мажейкс сказал, что тогда переговоры остановятся.