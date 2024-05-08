КОЛОНКА POSTIMEES Тонущее языковое погружение

Перевод: Ева Ойжинская

Postimees в течение многих лет поддерживал и продолжает поддерживать переход. Этот сложный процесс растянулся на годы, и за это время можно было бы все спланировать и организовать. Однако - видимо, в надежде, что сроки вновь сдвинут - ничего не было сделано.

Дедлайны не продлили. Политическое решение было принято, но что происходит теперь?

Русскоязычные семьи отправляют своих детей в эстоноязычные школы, в результате чего в ряде регионов с преобладанием русскоговорящих людей (например, в Ласнамяэ - прим. ред.) эстонские дети становятся меньшинством в классах, где по-прежнему преобладает русский язык. В качестве примера Postimees может привести первое сентября прошлого года в эстоноязычной Таллиннской гимназии Куристику, куда в новый класс пришло только двое эстоноговорящих детей.

К сожалению, бросать камень приходится в огород Министерства образования и исследований (HTM), потому что это лишь один из горьких плодов образовательной политики под названием «Либо плыви, либо тони», длившейся долгие годы.