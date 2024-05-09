Лайфхак на грани фола: как заставить сотовых операторов снизить цены

Эстонские операторы сотовой связи с начала года серьезно повысили цены на свои услуги. Пользователи делятся в соцсетях, как все же можно заставить эти компании вынуть из запасников выгодные предложения. Rus.Postimees взял и себе на заметку лайфхаки, а заодно спросил у поставщиков интернета и телефонных звонков, ждать ли дальнейшего изменения тарифной политики и в какую сторону.