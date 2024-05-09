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Лайфхак на грани фола: как заставить сотовых операторов снизить цены

Наталия Гребнева
, журналист
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Большой секрет для маленькой компании.
Большой секрет для маленькой компании. Фото: freepik.com

Эстонские операторы сотовой связи с начала года серьезно повысили цены на свои услуги. Пользователи делятся в соцсетях, как все же можно заставить эти компании вынуть из запасников выгодные предложения. Rus.Postimees взял и себе на заметку лайфхаки, а заодно спросил у поставщиков интернета и телефонных звонков, ждать ли дальнейшего изменения тарифной политики и в какую сторону.

Все работающие в Эстонии операторы связи так или иначе поменяли наполнение и стоимость предлагаемых пользователям пакетных услуг, как правило, включающих в себя интернет-трафик, минуты звонков и дополнительные сервисы.

Все выше и выше

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