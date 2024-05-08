Кая Каллас: многие показатели дают основания для оптимизма в экономике

Белобровцев отметил, что Эстония - единственная страна еврозоны, которой Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует экономический спад в этом году, а некоторым странам даже прогнозируется рост в пять-шесть процентов. В то же время Эстония лидирует в еврозоне по показателю роста цен.

Каллас пояснила, что экономический рост Эстонии в 2021 году стал вторым в Европе после Ирландии, увеличившись более чем на восемь процентов. Она отметила, что нынешний экономический спад частично обусловлен высокой базой сравнения и тесной связью с экономикой Северных стран.

По словам премьер-министра, есть много показателей, дающих основания для оптимизма в экономике. «Покупательная способность населения растет, средняя зарплата увеличивается, средняя пенсия увеличивается», - сказала Каллас. В качестве примеров повышения покупательной способности и оживления экономики премьер-министр указала на рост популярности путешествий, рост грузоперевозок, высокий уровень занятости.

Каллас также отметила как положительный факт, что шестимесячная ставка Euribor упала.