Депутаты передали проект постановления о подготовке к внедрению в Эстонии ядерной энергии

Согласно проекту постановления, Рийгикогу принимает принципиальное решение о том, разрешить ли производство ядерной энергии в Эстонии или нет. Проект в первую очередь опирается на анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии в 2021-2023 годах, согласно которому внедрение ядерной энергии в Эстонии реализуемо, передала пресс-служба Рийгикогу.

Представившие проект постановления депутаты Рийгикогу поддерживают подготовку к началу использования ядерной энергии и создание подходящей для этого законодательной базы. Это включает в себя разработку проекта закона о ядерной энергии и ядерной безопасности и, при необходимости, изменение и дополнение действующих правовых актов; создание учреждения, регулирующего безопасное использование ядерной энергии, и развитие компетенций в этой сфере.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что внедрение ядерной энергии сопряжено с рядом вызовов, таких как подготовка квалифицированной рабочей силы, утилизация и захоронение отработавшего ядерного топлива и готовность к чрезвычайным ситуациям.

Для решения этих вопросов важно обеспечить соответствующее регулирование, надзор, развитие компетенцией, своевременное и достаточное финансирование, которые обеспечили бы безопасное и ответственное использование ядерной энергии в случае ее внедрения.

Согласно пояснительной записке, внедрение в Эстонии ядерной энергии имеет ряд преимуществ. Среди прочего ядерная энергия позволила бы обеспечить управляемую и постоянную производственную мощность, которая сбалансировала бы колебания мощности производства возобновляемой энергии; помогла бы Эстонии достичь цель по климатической нейтральности; обеспечила бы стабильную и доступную цену на электроэнергию в долгосрочной перспективе; способствовала бы продвижению научной и исследовательской деятельности; принесла бы экономическую прибыль и создала бы дополнительные рабочие места для местного населения. Проект постановления не дает права на строительство АЭС в Эстонии.

В качестве следующего шага Рийгикогу должен изменить Закон о Правительстве Республики, чтобы создать регулирующий орган по ядерной энергии и принять закон о ядерной энергии и ядерной безопасности. При принятии каждого решения будут оцениваться сопряженные с ним риски и влияние.

Если выяснится, что следующее положительное решение может оказать слишком серьезное негативное влияние или повлечь за собой существенные риски, либо будут выявлены новые обстоятельства, влияющие на внедрение этого вида энергии, Рийгикогу сможет принять решение о прекращении или временном приостановлении процесса внедрения ядерной энергии.