Подкаст «Сплошное бескультурье»: букинист Денис Поляков о русской книге в эстонском подполье

Букинист и журналист, четверть века назад учившиеся в одном университете по сплошь одним бумажным книгам, собрались в студии и обсудили, что происходит с таким привычным носителем инфомации, как книга. Сколько ей осталось, а особенно - надо ли стремительно сдавать в переработку книги, чуть больше двух лет назад мирно стоявшие на полках русскоязычных жителей Эстонии. Те книги, на которых росли и находили друг с другом общий язык поколения людей, а теперь выяснилось, что все не так, и Пушкин - это просто пропаганда колониализма...