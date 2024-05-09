Гость второго выпуска «бескультурного» подкаста – букинист, культуртрегер и поэт Денис Поляков, назвавший свою книжную галерею в центре Таллинна в честь Бальтазара Руссова, автора «Хроники провинции Ливонии» XVI в. Эта померанская фамилия значимо рифмуется с одним крупным национальным меньшинством Эстонии. Но тема беседы – не только русские книги в Эстонии, но и бумажные книги как таковые. Совсем ли мы радостно оскотинились, что они нам больше не нужны?
Подкаст «Сплошное бескультурье»: букинист Денис Поляков о русской книге в эстонском подполье
В 2009 году парижское издательство Grasse выпустило манифест в форме диалога, который был составлен из текстов, специально написанных по такому случаю двумя выдающимися авторами. Одним из них был Умберто Эко (1932-2016) - ученый-семиотик, историк культуры, автор популярных исторических романов («Имя розы», «Маятник Фуко», «Остров накануне»), и Жан-Клод Каррьер (1931-2021) - писатель и сценарист, прославившийся постоянной работой с Луисом Буньюэлем и Милошем Форманом, написавший сценарии самых известных картин Фолькера Шлендорфа, Луи Маля, Питера Брука.
Два автора, на склоне лет сами превратившиеся в текст, рассуждали в этой книге о будущем носителей информации. Оба демонстрировали уверенность в том, что не так уж и обветшала твердыня мировой книжной индустрии, чтобы пасть под первыми же ударами широкополостного интернета. «Мы еще повоюем!», - говорили старые зубры литературы, на глазах которых стремительно сменялись медиа XX века, казавшиеся такими прочными и надежными...
Прошло 15 лет. Интернет явно проявляет настойчивость, бумажные книги - все меньшую уверенность. Многие, кто родился и вырос за минувшее время, уверены, что айпад существовал всегда, что плейер отдельно от телефона - такая же причуда, как фотоаппарат с большим объективом, если только это не фэшн-фотограф за большие деньги. Те, кому сейчас около 50, как участникам этого подкаста, чувствуют себя в опасной близости к возрасту почивших классиков, так как не только видели, но и продолжают использовать виниловые пластинки...
Букинист и журналист, четверть века назад учившиеся в одном университете по сплошь одним бумажным книгам, собрались в студии и обсудили, что происходит с таким привычным носителем инфомации, как книга. Сколько ей осталось, а особенно - надо ли стремительно сдавать в переработку книги, чуть больше двух лет назад мирно стоявшие на полках русскоязычных жителей Эстонии. Те книги, на которых росли и находили друг с другом общий язык поколения людей, а теперь выяснилось, что все не так, и Пушкин - это просто пропаганда колониализма...
Вопросы, которые мы успели затронуть за полчаса программы: 1) Как менялся статус книг с ростом значения цифры начиная с 2000-х годов? 2) Кто сейчас покупает книги? 3) Неизбежно ли превращение книг в музейные экспонаты? 4) Как торговец в основном русскими книгами ощутил на себе влияние войны в Украине? 5) Что, кроме неприятностей, приносят изменения книжного рынка?