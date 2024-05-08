ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 200 КМ/Ч Водитель, устроивший гонки с полицией, в конечном итоге сдался

Перевод: Валерия Ермакова

Водитель, однако, решил проигнорировать полицейские сирены и продолжал ехать. Наконец, он остановил автомобиль на пересечении дорог Кырве-Тойла и Таллинн-Нарва на встречной полосе.

Когда полицейские подъехали к автомобилю, все люди из него бросились бежать в сторону леса. Четверо несовершеннолетних пассажиров автомобиля были пойманы. После снятия показаний молодых людей передали родителям. Автомобиль Audi был изъят полицией.

Полиция сначала не нашла сбежавшего из автомобиля водителя, но на следующее утро молодой человек решил успокоить свою совесть и сам появился в участке. 19-летний водитель получил права только в сентябре прошлого года и ранее не имел нарушений ПДД, но страх ответственности был велик.

Он сожалел о своем поступке, по его словам, сбежал, потому что боялся наказания. За превышение скорости молодому водителю грозит штраф до 1200 евро, тюремное заключение на срок до 30 суток или лишение водительских прав на срок до двух лет.

Он подверг серьезной опасности четырех несовершеннолетних, находившихся в автомобиле вместе с ним, и всех других участников дорожного движения. На этот раз люди чудом выжили, но все могло закончиться трагически. Будем надеяться, что наказание подействует на молодого человека, и в будущем он станет образцовым водителем.