Лондон высылает российского военного атташе. Москва обещает адекватный ответ

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что эти меры введены в ответ на российскую агрессию в Украине, а также вредоносную деятельность Москвы в Великобритании и Европе, в том числе кибератаки и шпионаж.

«Сегодня совместно с министром иностранных дел я объявляю о пакете мер, чтобы дать понять России, что мы не потерпим такой явной эскалации, - сказал Клеверли, выступая в Палате общин британского парламента. - Наше послание России ясно. Прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту вредоносную деятельность».

Из Британии будет выслан военный атташе, который, по данным Лондона, является офицером российской военной разведки.

Объекты, которые планруется лишить статуса, находятся в графстве Сассекс и лондонском районе Хайгейт.

«Дипломатический статус будет снят с ряда российских объектов недвижимости в Великобритании, включая Сикокс Хиз - собственности, принадлежащей России в графстве Сассекс - а также с отделения торговли и обороны в Хайгейте, которые предположительно использовались в разведывательных целях», - говорится в сообщении правительства.

Также будут введены ограничения на выдачу виз российским дипломатам, в частности, ограничен срок их пребывания на территории Великобритании.

По словам министра, Москва будет выдвигать обвинения в русофобии и распространять теории заговора в ответ на последние действия Лондона.