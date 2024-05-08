ЕС решил использовать прибыль от замороженных российских активов

«Использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине - это только первый шаг к тому, чтобы агрессор ответил за разрушения в Украине. Мы должны также продолжать работу над тем, чтобы использовать сами активы, поскольку большинство государственных активов России, сумма которых составляет 300 млрд, расположено преимущественно именно в Европе», - добавил Цахкна.