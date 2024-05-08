Европейский парламент в среду решил использовать прибыль от замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине.
ЕС решил использовать прибыль от замороженных российских активов
Соглашение предоставит Украине около 2,5 млрд евро в год на защиту от российской военной агрессии.
«Я приветствую соглашение депутатов ЕС использовать прибыль от замороженных российских активов, чтобы передать Украине крайне необходимую военную помощь», - сказал глава МИД Маргус Цахкна.
«Использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине - это только первый шаг к тому, чтобы агрессор ответил за разрушения в Украине. Мы должны также продолжать работу над тем, чтобы использовать сами активы, поскольку большинство государственных активов России, сумма которых составляет 300 млрд, расположено преимущественно именно в Европе», - добавил Цахкна.