Как и в прошлом году, накануне 9 мая в Нарве и непосредственно за рекой в Ивангороде вновь разворачивается фундаментальное противостояние.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарва накануне 9 мая: крепость украшена флагами, а на другом берегу реки – сцена с российской военной символикой (1)
Как известно, 9 мая - День Европы, в который на стене Нарвской крепости вывешиваются флаги Эстонии, Украины и Евросоюза. Вероятно, в четверг к ним будет добавлен и плакат от музея. Год назад на нем был изображен кровавый Путин, развязавший войну в Украине.
В России же 9 мая - День Победы, который обычно отмечается с размахом. По этому случаю на противоположном берегу реки, в Ивангороде, вновь установлены сцена для концерта и экран, не лишенный символики государства-агрессора.