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ГАЛЕРЕЯ Нарва накануне 9 мая: крепость украшена флагами, а на другом берегу реки – сцена с российской военной символикой (1)

rus.postimees.ee
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Как и в прошлом году, накануне 9 мая в Нарве и непосредственно за рекой в ​​Ивангороде вновь разворачивается фундаментальное противостояние.

Как известно, 9 мая - День Европы, в который на стене Нарвской крепости вывешиваются флаги Эстонии, Украины и Евросоюза. Вероятно, в четверг к ним будет добавлен и плакат от музея. Год назад на нем был изображен кровавый Путин, развязавший войну в Украине.

В России же 9 мая - День Победы, который обычно отмечается с размахом. По этому случаю на противоположном берегу реки, в Ивангороде, вновь установлены ​​сцена для концерта и экран, не лишенный символики государства-агрессора.

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