Как известно, 9 мая - День Европы, в который на стене Нарвской крепости вывешиваются флаги Эстонии, Украины и Евросоюза. Вероятно, в четверг к ним будет добавлен и плакат от музея. Год назад на нем был изображен кровавый Путин, развязавший войну в Украине.