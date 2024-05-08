На фронтах продолжались активные атаки российских войск. Активность ВВС существенно снизилась, что может быть связано с потерей на этой неделе двух штурмовиков.
– В районе Сватово и Северодонецка очень активно проводились атаки в направлении Купянска. На других направлениях активность атак была низкой, изменений на линии фронта нет. Украинская армия атаковала крупный склад топлива возле оккупированного города Луганска единичной ракетой ATACMS. Цель была поражена, о чем свидетельствует большой пожар.
– С высокой интенсивностью российские подразделения продолжили атаки в районе Бахмута, но они не принесли результатов.
– Наиболее активные атаки продолжаются западнее и севернее Авдеевки. За последние несколько дней существенно продвинуться вперед не удалось. На юге Красногоровки, Новомихайловки и Угледара активность атак российских подразделений несколько снизилась, и ситуация осталась прежней.
– На южном фронте продолжались атаки отдельных подразделений в районе деревень Старомайорское и Работино. Отдельные атаки имели место и на восточном берегу Днепра. В общем, ситуация та же.
Северокорейское вооружение
Представитель Государственной прокуратуры Украины сообщил, что им удалось зафиксировать пятьдесят ракет, поставленных Северной Кореей, атаковавших Украину с декабря прошлого года до конца февраля этого года. По нынешним данным, половина этих ракет не достигла цели и взорвалась в воздухе. На основании этой информации можно сделать вывод, что качество северокорейской военной техники, как и ожидалось, низкое.
Однако на основании этого не стоит спешить с обобщением обо всем арсенале вооружений Северной Кореи. В прошлом из российских источников также поступала информация о том, что Северная Корея поставляла в Россию ракеты и боеприпасы с давно истекшим сроком годности, требуя при этом очень высокую цену за это старье. Здесь можно увидеть одну из причин, по которой президент России недоволен действиями Министерства обороны.
Напомним, осенью прошлого года министр обороны России провел пять дней в Северной Корее, в результате чего была достигнута договоренность о поставках боеприпасов в Россию. Можно предположить, что министр обороны и его соратники в свою очередь взяли комиссионную плату за напряженную работу.