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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Ходят слухи о замене Лаврова. К кому перейдет власть в России?

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Боец 45-й артиллерийской бригады с гаубицей шведского производства. 7 мая 2024 г., Донецк.
Боец 45-й артиллерийской бригады с гаубицей шведского производства. 7 мая 2024 г., Донецк. Фото: GENYA SAVILOV / AFP
  • Вчера ПВО Украины уничтожили две управляемые ракеты Х-59 над Одессой
  • Президент Санду исключил попытки Молдовы решить проблему приднестровского сепаратизма военным путем

Появились новые подробности попытки ФСБ устранить президента Украины Зеленского, пишет о последних событиях войны эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Владимир Путин вчера принял присягу. Короткая светская церемония с недолгими речами была довольно бессодержательной и была скорее формальностью. Правительство России в соответствии с законом ушло в отставку, и теперь предстоит назначение нового кабинета министров.

Наибольшее внимание привлекли нападки на окружение министра обороны Шойгу. Слухи о замене министра иностранных дел Лаврова, а также премьер-министра Михаила Мишустина ходят по Москве и дошли также до западных СМИ.

Будет гораздо интереснее посмотреть, будут ли на министерские должности назначены еще представители следующего поколения. Другими словами, это означало бы выдвижение тех, кто однажды будет должен взять на себя управление Россией. Как уже неоднократно говорилось, среди них не стоит искать преемника действующего президента. Такое решение приниматься не будет. Однако более молодые люди, выбранные для будущего, могут быть испытаны на высоких должностях, чтобы стал виден их истинный потенциал.

Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева), министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин.
Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева), министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин. Фото: СЕРГЕЙ ЧИРИКОВ/AFP

Молдова

Президент Молдавии Майя Санду дала интервью российскому оппозиционному блогеру Юрию Дудю. Со свойственной ему прямотой президент Санду дал обзор стоящих перед Молдовой угроз. Он исключил возможность того, что Молдова попытается решить проблему приднестровского сепаратизма военным путем. Он также категорически отрицал, что Украина предлагала Молдове вдвоем решить проблему Приднестровья военным путем. Президент подчеркнул, что они будут придерживаться дипломатии и стремиться предотвратить конфликт, но в случае нападения России на Молдову обязательно будут защищаться.

На данный момент можно придерживаться прежней оценки, что Украина не заинтересована в ликвидации Приднестровского образования. Хотя в военном отношении занятие этой территории не стало бы для Украины большой проблемой, управление этим поглотило бы очень большие ресурсы и не дало бы Украине какого-либо явного бонуса. Кроме того, в случае подобных действий международное положение Украины значительно ухудшится. Также и для Молдовы присоединение Приднестровья стало бы непосильным бременем в данный момент. Немногочисленные подразделения российской армии, дислоцированные там, не представляют существенной угрозы для Украины, и они не смогут сделать ничего серьезного против Молдовы.

Устранение Зеленского

Служба внутренней безопасности Украины (СБУ) заявила, что предотвратила попытку ФСБ России устранить президента Украины Зеленского. Кроме того, сообщается, что нападение было направлено на устранение и других ведущих деятелей украинского государства, в том числе главы Службы внутренней безопасности Украины и руководителя военной разведки. По данным СБУ, им удалось задержать двух украинских офицеров в звании полковника, которые служили в отделе полиции, который занимается организацией личной охраны государственных служащих. В основном их обвиняют в передаче секретных данных российской службе.

Поскольку эта информация очевидно касалась подробностей обеспечения безопасности и расписаний руководителей Украины, она позволила российской службе возможность спланировать операцию по устранению этих лиц. Судя по информации, опубликованной СБУ, складывается впечатление, что российские службы все еще находились на стадии планирования операции и искали возможных исполнителей из различных силовых структур в Украине. Нападение планировалось осуществить с помощью беспилотников или ракет российских Вооруженных сил. Для этого завербованные агенты должны были предоставить координаты, где в нужный момент будут находиться руководители Украины.

На основании информации, предоставленной СБУ, можно сказать, что описанная операция вполне соответствует методам работы российских спецслужб военного времени. Также неудивительно, что подобную ​​операцию проводило ФСБ. Российская военная разведка наверняка параллельно проводит свои спецоперации в направлении Украины.

Беларусь продолжила начатый Россией ядерный шантаж

Беларусь объявила о боевой проверке орудийных платформ, способных нести тактическое ядерное оружие. Это означает пересмотр боеготовности некоторых частей как ВВС, так и ракетных войск. Заодно Беларусь получила возможность продемонстрировать ракеты «Искандер», находящиеся на своей территории. Важнейшее во всех мероприятиях – коммуникация. В то же время Беларусь пытается создать впечатление, что у нее появилась возможности независимого использования ядерного оружия, что, конечно, не соответствует действительности. Даже если в Беларуси действительно развернуто тактическое ядерное оружие, белорусский руководитель не имеет над ним никакого контроля.

Вчера ПВО Украины уничтожили над Одессой две управляемые ракеты Х-59, выпущенные с самолета. По Одессе не было выпущено ни одной баллистической ракеты с момента атаки Украины по Крыму с применением ракет ATACMS по цели, предположительно находящейся в месте расположения пусковых установок «Искандер-М».

Эвакуация животных с фронта. Второй день рождения безымянного донецкого кота.
Эвакуация животных с фронта. Второй день рождения безымянного донецкого кота. Фото: Андреас Строх / ZUMAPRESS.com

Последние атаки

Сегодня вечером Россия организовала новую комбинированную воздушную атаку на Украину с использованием иранских беспилотников и различных ракет. Утром президент Зеленский заявил, что российская армия применила в ходе атаки более 50 ракет и 20 иранских беспилотников. Пока известно только, что целью атак была энергетическая инфраструктура и что ПВО удалось уничтожить в Киевской области все цели. Но также были атакованы объекты во Львовской Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях. Подводя итог, можно сказать, что масштабы ракетных ударов постоянно снижаются, что можно объяснить главным образом нехваткой ракет.

На фронтах продолжались активные атаки российских войск. Активность ВВС существенно снизилась, что может быть связано с потерей на этой неделе двух штурмовиков.

В районе Сватово и Северодонецка очень активно проводились атаки в направлении Купянска. На других направлениях активность атак была низкой, изменений на линии фронта нет. Украинская армия атаковала крупный склад топлива возле оккупированного города Луганска единичной ракетой ATACMS. Цель была поражена, о чем свидетельствует большой пожар.

С высокой интенсивностью российские подразделения продолжили атаки в районе Бахмута, но они не принесли результатов.

Наиболее активные атаки продолжаются западнее и севернее Авдеевки. За последние несколько дней существенно продвинуться вперед не удалось. На юге Красногоровки, Новомихайловки и Угледара активность атак российских подразделений несколько снизилась, и ситуация осталась прежней.

На южном фронте продолжались атаки отдельных подразделений в районе деревень Старомайорское и Работино. Отдельные атаки имели место и на восточном берегу Днепра. В общем, ситуация та же.

Северокорейское вооружение

Представитель Государственной прокуратуры Украины сообщил, что им удалось зафиксировать пятьдесят ракет, поставленных Северной Кореей, атаковавших Украину с декабря прошлого года до конца февраля этого года. По нынешним данным, половина этих ракет не достигла цели и взорвалась в воздухе. На основании этой информации можно сделать вывод, что качество северокорейской военной техники, как и ожидалось, низкое.

Однако на основании этого не стоит спешить с обобщением обо всем арсенале вооружений Северной Кореи. В прошлом из российских источников также поступала информация о том, что Северная Корея поставляла в Россию ракеты и боеприпасы с давно истекшим сроком годности, требуя при этом очень высокую цену за это старье. Здесь можно увидеть одну из причин, по которой президент России недоволен действиями Министерства обороны.

Напомним, осенью прошлого года министр обороны России провел пять дней в Северной Корее, в результате чего была достигнута договоренность о поставках боеприпасов в Россию. Можно предположить, что министр обороны и его соратники в свою очередь взяли комиссионную плату за напряженную работу.

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