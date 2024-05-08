ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Ходят слухи о замене Лаврова. К кому перейдет власть в России?

На данный момент можно придерживаться прежней оценки, что Украина не заинтересована в ликвидации Приднестровского образования. Хотя в военном отношении занятие этой территории не стало бы для Украины большой проблемой, управление этим поглотило бы очень большие ресурсы и не дало бы Украине какого-либо явного бонуса. Кроме того, в случае подобных действий международное положение Украины значительно ухудшится. Также и для Молдовы присоединение Приднестровья стало бы непосильным бременем в данный момент. Немногочисленные подразделения российской армии, дислоцированные там, не представляют существенной угрозы для Украины, и они не смогут сделать ничего серьезного против Молдовы.

Устранение Зеленского

Служба внутренней безопасности Украины (СБУ) заявила, что предотвратила попытку ФСБ России устранить президента Украины Зеленского. Кроме того, сообщается, что нападение было направлено на устранение и других ведущих деятелей украинского государства, в том числе главы Службы внутренней безопасности Украины и руководителя военной разведки. По данным СБУ, им удалось задержать двух украинских офицеров в звании полковника, которые служили в отделе полиции, который занимается организацией личной охраны государственных служащих. В основном их обвиняют в передаче секретных данных российской службе.