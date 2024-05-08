Эстония начинает выделяться ценами на услуги по сравнению с еврозоной и соседними странами

«Рост цен поощряли преимущественно транспортные услуги, услуги связи и здравоохранения. Если в том, что касается транспорта, это можно отчасти объяснить воздействием школьных каникул, то подорожание пакетов мобильной связи было в Эстонии самым высоким в еврозоне. Несмотря на сильную прибыльность этой сферы», - отметил Пунгас в пресс-релизе.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле повысился по сравнению с мартом на 0,9% и по сравнению с апрелем 2023 года упал до 2,8%. «Со спадом эффекта от прошлогодних энергетических мер инфляция в апреле упала до рекордно низкого за последние три года уровня. В еврозоне рост цен, по предварительной оценке, удержался на отметке 2,4 процента», - отметил Пунгас.

Он добавил, что за год цены на энергоносители упали на 5 процентов, в том числе существенно подешевели газ и теплофикация. «Электричество практически на десять процентов дешевле, чем год назад. В то же время, цены на моторное топливо в апреле все же выросли из-за подорожавшей нефти. Хотя в начале мая повысилась налоговая ставка на часть энергетической продукции, небольшой спад цен на энергоносители продолжится и во второй половине года», - сказал аналитик.

Рост цен на продукты питания также замедлился и стабилизировался в районе одного процента. «Уровень цен на часть продуктов питания сравним с прошлогодним. Сильные изменения произошли в двух группах товаров, где подешевевшая садовая продукция уравновешивает подорожание безалкогольных напитков», - отметил Пунгас.

В ближайшие месяцы, по прогнозу Министерства финансов, можно ожидать стабилизации инфляции в районе 3 процентов.