Американцы боятся, что Украина проиграет? Что показал опрос

Кроме того, исследование показало, что в американском обществе сохраняется поляризация в вопросах отношения к НАТО и помощи Украине. DW рассказывает об основных результатах опроса, который проводился в апреле 2024 года - онлайн и лично - среди 3600 американцев из репрезентативной выборки.

Отношение в США к войне в Украине и помощи Киеву

31% американцев считает, что Вашингтон предоставляет Украине слишком много помощи. 25% опрошенных называют объем помощи достаточным, примерно столько же - 24% - недостаточным, еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Сторонники Демократической и Республиканской партий при этом кардинально разошлись в своих оценках. Почти половина республиканцев (49%) назвали помощь Украине избыточной, недостаточной - лишь 13%. Среди демократов мнение противоположное: 36% сочли помощь недостаточной, а избыточной - только 16% опрошенных.

При этом сразу после начала войны России против Украины ситуация была противоположная. В марте 2022 года 49% республиканцев сетовали на недостаточную поддержку Киева со стороны США. Тогда так считали 38% демократов, их доля снижалась в течение двух лет, но в апреле 2024 года вернулась на уровень начала войны.

Внутри партий поляризация отличается сильнее, отмечают авторы опроса. Консервативные демократы чаще либеральных однопартийцев говорят, что США предоставляют слишком много помощи (54% против 40%). Среди демократов 54% консерваторов партии считают поддержку избыточной - против 11% с такой позицией среди либеральных сторонников демократов.

Опасения из-за возможного поражения Украины и новых вторжений РФ