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ИНТЕРВЬЮ Главный дипломат Эстонии: мы больше не одиноки, но быть в Евросоюзе - это не отдых, а работа

Йонатан Всевиов. Фото: Mihkel Maripuu
Сергей Светлов
, репортер-редактор
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В этом году исполнилось 20 лет со дня вступления Эстонии в Евросоюз. Какие итоги можно подвести? Чего удалось достичь, а какие планы не были реализованы? Об этом Rus.Postimees поговорил с канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым.

Членство в ЕС расширило возможности жителей Эстонии ездить, работать и учиться, способствовало росту благосостояния и экономики, а также укрепило национальную безопасность. Казалось бы прошло совсем немного времени, но изменилось очень многое. 

- Двадцать лет - это короткий срок или длинный?

- Это большой срок в том смысле, что он составляет почти две трети длины классического человеческого поколения. К настоящему моменту жители Эстонии уже забыли то время, когда мы не были в Европейском союзе. Мы воспринимаем преимущества принадлежности к Евросоюзу как нечто само собой разумеющееся. Вы упомянули свободу передвижения, вопросы безопасности, экономические вопросы. Все это кажется вещами, которые всегда были и должны быть.

И все же, с другой стороны, двадцать лет - небольшой срок. ЕС образовался вскоре после Второй мировой войны, в тот период, когда Эстонии де-факто не было на карте мира. Ведь когда закончилась оккупация нашей страны, государства Западной Европы уже в течение сорока с лишним лет наслаждались свободой и демократией, стабильностью и европейской интеграцией.

И Эстонии потребовалось более десяти лет, чтобы вступить в ЕС, поэтому 20 лет - это, конечно, немного. Мы должны помнить об этом несмотря на то, что за последние пару десятилетий мы добились исключительно хороших результатов. Мало кто мог себе представить такое в начале 90-х. Все это не является само собой разумеющимся: нам пришлось работать, бороться - как стране в целом, так и всему народу. И хотя сегодня мы наслаждаемся плодами этого труда, мы не можем почивать на лаврах. Мы должны продолжать работать ради нашего собственного благополучия и ради благополучия в будущем.

- За эти 20 лет Эстония проделала огромный путь, получила почти восемь миллиардов евро из структурных фондов Евросоюза, к которым добавляются инвестиции из других фондов ЕС. Как бы вы оценили эти 20 лет пребывания Эстонии в Евросоюзе?

- Я оцениваю их крайне позитивно, поскольку помимо прямой финансовой поддержки членство в ЕС и в НАТО дало нам чувство защищенности и уверенности. Это косвенно влияет на наши собственные решения, а также на иностранные инвестиции. Туристы приезжают в Эстонию.

И хотя сегодня мы наслаждаемся плодами этого труда, воспринимаем преимущества принадлежности к Евросоюзу как нечто само собой разумеющееся, мы не можем почивать на лаврах

Если сравнить нас со странами, с которыми мы были товарищами по несчастью в 1991 году, - Украиной, Грузией, Молдовой - то можно только представить, какой была бы судьба Эстонии и ход последних двадцати лет, если бы по каким-то причинам вся Центральная и Восточная Европа остались в стороне от европейской интеграции. Очевидно, что не только для ЕС, но и для всего европейского мира не существует такого большого стратегического успеха последних десятилетий, как это расширение.

- Какой лично для вас самый большой плюс того, что Эстония - член ЕС?

- То, что Эстония больше никогда не будет одна.

Флаги Эстонии и Евросоюза. Иллюстративное фото.
Флаги Эстонии и Евросоюза. Иллюстративное фото. Фото: Тоомас Хуйк

- Есть ли минусы членства Эстонии в ЕС?

- Конечно, принадлежность к ЕС - это не просто отдых, это работа в его рамках. Необходимо находить компромиссы с другими странами. Осознание того, что мы больше никогда не будем одиноки, относится и ко всем другим государствам-членам. Это означает, что мы также должны поддерживать других, когда это необходимо. Конечно, в случаях, когда на карту поставлены интересы всей Европы, но также и в тех случаях, когда только какие-то государства-члены испытывают трудности. Для маленькой страны эта сделка всегда выгодна. Если другие поддержат нас, это всегда принесет нам больше пользы, чем солидарность, которую мы должны проявлять, чтобы Европа оставалась единой, а Эстония - частью этого единства.

- Какие планы и задачи не удалось выполнить за тот срок, что Эстония находится в ЕС?

- Я не думаю, что что-то важное осталось нереализованным. Всегда может быть лучше, например, при использовании средств Евросоюза. Все можно делать что-то быстрее, но необходимо также учитывать, что вступление в ЕС не означает мгновенную ассимиляцию во все процессы Евросоюза. Потребовалось, чтобы наши люди, чиновники, лидеры научились понимать и реализовывать свои интересы в новой ситуации. Это обучение, на самом деле, занимает годы. Это не происходит в одночасье.

Благодаря нашей гибкости мы быстро научились функционировать в качестве члена ЕС. Я думаю, что на данный момент у нас все получается, но, как я уже сказал, нет ничего само собой разумеющегося, и чтобы добиться успеха в будущем, мы должны продолжать усердно работать. Мы должны упорно работать в общеевропейских интересах, но при этом учитывая наши узконаправленные эстонские интересы, чтобы они были понятны другим.

- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по случаю юбилея вступления Эстонии в ЕС сказала, что у Эстонии можно многому поучиться. Чему страны, которые находятся в ЕС дольше Эстонии, могли бы поучиться у нас?

- Одним из этого, безусловно, является цифровое ведение дел и гибкое управление государством. Мы зачастую очень требовательны к себе, и нам следует такими оставаться. Мы видим свои недостатки и слабости. Мы должны их видеть, потому что иначе мы не сможем самосовершенствоваться.

Я думаю, что на данный момент у нас все получается, но чтобы добиться успеха в будущем, мы должны продолжать усердно работать

В то же время, когда мы выезжаем за границу, мы можем гордиться тем, чего нам удается достичь в области дигитализации и гибкого государственного управления. Мы также должны гордиться нашей исключительно хорошей системой образования. В международных рейтингах, основанных на общих тестах, наши ученики средних школ обычно занимают первые места в Европе. Это происходит не просто так. Это не просто отражение нашего природного интеллекта. Это повод гордиться нашими учителями во всей системе образования и школьной сети, опять же, за то, что они продолжают быть требовательны к себе.

Что касается внешней политики, я думаю, мы можем гордиться, что говорим о вещах четко и прямо, не боясь формулировать простые послания. В некоторых ситуациях помимо серого есть черный и белый. В этом случае кто-то должен это сказать. Я признаю, что маленьким странам с этим легче, чем большим. У нас меньше прагматических интересов в разных регионах, которые заставляют нас действовать медленнее или тщательнее выбирать слова.

Йонатан Всевиов.
Йонатан Всевиов. Фото: Mihkel Maripuu

Исландия первой признала восстановление независимости стран Балтии не потому, что она была лучше осведомлена о ситуации, сложившейся у нас, чем Германия, США или другие великие державы, а лишь отчасти потому, что маленьким странам легче при определенных условиях или в определенных ситуациях быть первым, кто скажет правду. Эту роль сейчас играет Эстония на международной арене. Во многом Евросоюз перенял у нас эту ясность и конкретность. Например, в описании того, что происходит в связи с агрессией России против Украины.

- А чему нам стоит поучиться у других стран, которые находятся в ЕС дольше Эстонии?

- Достижение консенсуса. Это не обязательно означает отказ от своих интересов. Мы не идем на компромисс ради компромисса. Мы должны стремиться к тому, чтобы компромиссы в итоге были более выгодны для всех, чем путь в одиночку.

Конечно, у тех государств-членов, которые дольше находятся в ЕС, было больше времени, чтобы приобрести этот навык. Я думаю, что за двадцать лет мы научились этому довольно быстро, но всегда можно стать лучше.

Маленький размер страны здесь не является аргументом. Конечно, мы все понимаем, что маленькая страна имеет меньшее представительство в Европейском парламенте, чем, например, большая. Однако давайте посмотрим, например, на такую маленькую страну, как Люксембург. Я не думаю, что кто-то осмелится сказать, что Люксембург имеет маленькое влияние на европейские процессы. Это не так. Он чрезвычайно влиятелен.

Что мешает нам быть столь же влиятельными? Ничего. Почему мы до сих пор не стали страной, из которой несколько раз выбрали председателя Европейской комиссии? Хотелось бы думать, что это потому, что у нас было меньше времени на изучение внутренних европейских процедур. Поэтому нам еще предстоит поучиться у старших государств-членов искусству достижения консенсуса, при котором защищаются и продвигаются и интересы Эстонии.

- Европейский союз часто критикуют за излишнюю бюрократию. Что бы вы покритиковали в ЕС?

- Эта критика бюрократии порой произвольна. У нас по-прежнему большая часть бюрократии находится дома. Даже не обязательно на государственном уровне, но и на уровне местного самоуправления. Так что это немного клише, на котором удобно остановиться, когда больше нечего критиковать.

Что касается внешней политики, я думаю, мы можем гордиться, что говорим о вещах четко и прямо, не боясь формулировать простые послания. В некоторых ситуациях помимо серого есть черный и белый. В этом случае кто-то должен это сказать.

Если что-то и можно выделить, то, возможно, тот факт, что ЕС, как крупная организация, иногда слишком медлительна в своих процессах принятия решений. Этому тоже есть вполне объяснимая причина - 27 государств-членов. Все они демократические страны. Это означает, что во многих странах коалиционным правительствам также трудно принимать решения, особенно если они меняют существующую политику. Но иногда это разочаровывает, особенно когда на кону стоят экзистенциальные интересы.

Вызывает разочарование то, как медленно мы мобилизуемся для движения в новых направлениях, даже в контексте этой самой войны. На сегодняшний день мы одобрили тринадцать пакетов санкций не потому, что у нас были новые идеи тринадцать раз, а потому, что достижение консенсуса заняло время. За это время украинцы платят своими жизнями.

Европейский союз должен стать более быстрым и гибким, чтобы не отставать в мире, где крупные державы с населением более миллиарда человек иногда действуют в интересах, которые расходятся с нашими собственными.

- Какие страны следующими могут вступить в ЕС? Каковы их шансы и когда это может произойти?

- Эстония поддерживает политику открытых дверей ЕС. Расширение должно произойти как можно скорее, то есть, как только страны, желающие вступить в Евросоюз, будут к этому готовы. Вопрос о включении Западных Балкан в ЕС обсуждается уже давно.

Конечно, в последнее время в центре внимания Эстонии находится Украина, с которой, как мы надеемся, мы сможем начать реальные переговоры о вступлении в ЕС в ближайшее время. Конечно, Молдова имеет все возможности двигаться в том же направлении. От статуса кандидата до вступления в ЕС Эстонии потребовалось семь лет. При этом никто не бомбил ни один эстонский город. Удастся ли Украине из-за идущей там большой войны вести переговоры о вступлении быстрее или медленнее, я не знаю. Но ясно то, что это чрезвычайно сложный и потенциально длительный процесс. Важно, чтобы мы были рядом с теми странами, которые хотят стать частью ЕС.

Расширение Европы - это не только в интересах страны, которая хочет присоединиться, но и в интересах Европы в целом. Когда страны Центральной и Восточной Европы присоединились к ЕС, зона стабильности, процветания и демократии в Европе увеличилась на сто миллионов человек. Можно только представить, какой была бы экономическая или политическая ситуация в Европе сегодня, если бы Польша, Румыния, Болгария, страны Балтии и другие страны не присоединились в свое время к Европейскому союзу.

Если Украина, Молдова, Западные Балканы и Грузия станут нормальными европейскими странами с функционирующей демократией, верховенством закона, рыночной экономикой, будут разделять наши основные ценности как во внутренней, так и во внешней политике, мы получим от них большую выгоду. Ведь как наше вступление расширило зону стабильности, демократии и процветания для Западной Европы, так, например, с вступлением Украины эта зона будет расширена и для нас. Интерес взаимный. В наших интересах помочь всем этим странам-кандидатам своим опытом, насколько это возможно.

От статуса кандидата до вступления в ЕС Эстонии потребовалось семь лет. При этом никто не бомбил ни один эстонский город

Эстонии есть чем помочь. Относительно недавно мы сами прошли через этот процесс. Мы до сих пор помним, как это происходило. Возможно, по некоторым вопросам мы можем дать совет лучше, чем те страны, которым в последнее время не приходилось проходить этот процесс переговоров о вступлении. Мы постараемся передать этот совет наилучшим образом всем кандидатам. Но, боюсь, это все-таки процесс, который продлится годами.

- 9 мая - День Европы, но для многих это по-прежнему День Победы. Меняется ли, на ваш взгляд, в последние годы отношение людей к этому вопросу?

- Я думаю, что за последние годы осознание значительно изменилось. Ничто не мешает людям отмечать то, что они хотят, в тот день, когда они этого хотят.

Окончание Второй мировой войны для большинства европейских стран считается 8 мая, в России - 9 мая. Эта разница сегодня во многом стала символической, но не следует допускать, чтобы она как-то сбивала нас с толку. Факт в том, что Вторая мировая война закончилась, и это заслуживает чествования.

Фактом является и то, что для Эстонии, как и для Латвии и Литвы, окончание Второй мировой войны означало не возвращение свободы, а скорее их исчезновение с карты мира, что стало трагедией для наших стран. Это тоже факт, бросающий тень на историческую память.

Также факт в том, что Робер Шуман произнес свою речь, которая положила начало современному Евросоюзу, именно 9 мая. Те ценности и принципы, о которых говорил Шуман, имеют для нас универсальное значение.

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