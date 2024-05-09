ИНТЕРВЬЮ Главный дипломат Эстонии: мы больше не одиноки, но быть в Евросоюзе - это не отдых, а работа

В этом году исполнилось 20 лет со дня вступления Эстонии в Евросоюз. Какие итоги можно подвести? Чего удалось достичь, а какие планы не были реализованы? Об этом Rus.Postimees поговорил с канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым.
Членство в ЕС расширило возможности жителей Эстонии ездить, работать и учиться, способствовало росту благосостояния и экономики, а также укрепило национальную безопасность. Казалось бы прошло совсем немного времени, но изменилось очень многое.
- Двадцать лет - это короткий срок или длинный?
- Это большой срок в том смысле, что он составляет почти две трети длины классического человеческого поколения. К настоящему моменту жители Эстонии уже забыли то время, когда мы не были в Европейском союзе. Мы воспринимаем преимущества принадлежности к Евросоюзу как нечто само собой разумеющееся. Вы упомянули свободу передвижения, вопросы безопасности, экономические вопросы. Все это кажется вещами, которые всегда были и должны быть.
И все же, с другой стороны, двадцать лет - небольшой срок. ЕС образовался вскоре после Второй мировой войны, в тот период, когда Эстонии де-факто не было на карте мира. Ведь когда закончилась оккупация нашей страны, государства Западной Европы уже в течение сорока с лишним лет наслаждались свободой и демократией, стабильностью и европейской интеграцией.
И Эстонии потребовалось более десяти лет, чтобы вступить в ЕС, поэтому 20 лет - это, конечно, немного. Мы должны помнить об этом несмотря на то, что за последние пару десятилетий мы добились исключительно хороших результатов. Мало кто мог себе представить такое в начале 90-х. Все это не является само собой разумеющимся: нам пришлось работать, бороться - как стране в целом, так и всему народу. И хотя сегодня мы наслаждаемся плодами этого труда, мы не можем почивать на лаврах. Мы должны продолжать работать ради нашего собственного благополучия и ради благополучия в будущем.