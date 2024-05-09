ИНТЕРВЬЮ Главный дипломат Эстонии: мы больше не одиноки, но быть в Евросоюзе - это не отдых, а работа

- За эти 20 лет Эстония проделала огромный путь, получила почти восемь миллиардов евро из структурных фондов Евросоюза, к которым добавляются инвестиции из других фондов ЕС. Как бы вы оценили эти 20 лет пребывания Эстонии в Евросоюзе?

- Я оцениваю их крайне позитивно, поскольку помимо прямой финансовой поддержки членство в ЕС и в НАТО дало нам чувство защищенности и уверенности. Это косвенно влияет на наши собственные решения, а также на иностранные инвестиции. Туристы приезжают в Эстонию.

И хотя сегодня мы наслаждаемся плодами этого труда, воспринимаем преимущества принадлежности к Евросоюзу как нечто само собой разумеющееся, мы не можем почивать на лаврах

Если сравнить нас со странами, с которыми мы были товарищами по несчастью в 1991 году, - Украиной, Грузией, Молдовой - то можно только представить, какой была бы судьба Эстонии и ход последних двадцати лет, если бы по каким-то причинам вся Центральная и Восточная Европа остались в стороне от европейской интеграции. Очевидно, что не только для ЕС, но и для всего европейского мира не существует такого большого стратегического успеха последних десятилетий, как это расширение.

- Какой лично для вас самый большой плюс того, что Эстония - член ЕС?

- То, что Эстония больше никогда не будет одна.

Флаги Эстонии и Евросоюза. Иллюстративное фото. Фото: Тоомас Хуйк

- Есть ли минусы членства Эстонии в ЕС?