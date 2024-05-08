Тынис Лукас: нашей целью было ввести эстонский язык в русские школы, а не наоборот

Перевод: Анита Авакова

«Postimees пишет, что в некоторых школах Таллинна у эстонских детей отсутствует эстоноязычная среда, поскольку в классе полно русскоязычных детей, которые общаются на русском и с ними, и между собой. Переход на эстоноязычное образование начнется осенью этого года - этот переход сделан в том числе и для того, чтобы снизить возникшее в последние годы давление русскоязычных семей на нынешние эстоноязычные школы - чтобы эстонский язык, который хотят выучить, можно будет изучать не только в эстонской школе, но и в русскоязычных школах», - написал Лукас в комментариях.

По словам Лукаса, до сих пор целью было ввести эстонский язык в русские школы, а не наоборот.

«С этой целью на переговорах властей Таллинна также было решено, что дети с неравным знанием эстонского языка не будут смешиваться в одних и тех же школах, и если в эстоноязычных школах есть русскоязычные дети, то этим школам и их учителям будет оказана достаточная поддержка, чтобы они могли нести дополнительную нагрузку», - добавил Лукас.

«Теперь мэру Осиновскому, вице-мэру Яшину, а также министру Каллас пришло время доказать, что они следуют согласованной программе перехода и не вызовут снижения качества образования в школах и антипатию эстонских семей и учителей», - подытожил Лукас.