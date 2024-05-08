AstraZeneca изымает из продажи и отзывает свою вакцину от Covid-19. Официальная причина — отсутствие спроса

За несколько месяцев до этого AstraZeneca признала в судебных документах, что ее вакцина может в отдельных случаях вызывать опасный для жизни побочный эффект в виде образования тромбов.

Вакцина, разработанная в Оксфордском университете, стала одной из первых, выпущенных во время эпидемии Covid-19, поразившей с конца 2019 года миллионы людей по всему миру. Только за первый год ее применения вакцина спасла более шести миллионов жизней.

Заявление о добровольном отзыве разрешения на продажу вакцины в Евросоюзе было подано компанией 5 марта и вступило в силу во вторник. Аналогичные заявления будут поданы в ближайшие месяцы в Великобритании и других странах, которые сертифицировали вакцину под названием Vaxzevria.

В США вакцина AstraZeneca никогда не получала разрешения на использование.

Компания AstraZeneca заявила, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам. Вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленными вакцинами, которые борются с новыми вариантами, утверждает производитель.

После начала широкого применения вакцина стала объектом пристального внимания из-за редкого побочного эффекта, который вызывает образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов в крови. В судебных документах, поданных в Высокий суд в Лондоне в феврале, компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против ковида «в очень редких случаях может вызывать ТТS».