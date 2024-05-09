Завершился второй полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Реал» играл против «Баварии». Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, победа в итоге досталась «Реалу».
Лига чемпионов ⟩ Реал вышел в финал, обыграв Баварию!
Первый тайм завершился ничьей, во втором «Бавария» открыла счет – гол на 68-й минуте забил защитник немецкой команды Альфонсо Дэвис. Через 20 минут - на 88-й минуте - нападающий мадридцев Хоселу сравнял счёт. А через три минуты он забил еще один мяч – 2:1.
В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2, по итогам обоих матчей «Реал» прошел в финал и сразится с дортмундской «Боруссией».