Лига чемпионов Реал вышел в финал, обыграв Баварию!

Первый тайм завершился ничьей, во втором «Бавария» открыла счет – гол на 68-й минуте забил защитник немецкой команды Альфонсо Дэвис. Через 20 минут - на 88-й минуте - нападающий мадридцев Хоселу сравнял счёт. А через три минуты он забил еще один мяч – 2:1.