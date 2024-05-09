Эстония намерена первой в мире узаконить конфискацию российских активов

Соответствующий законопроект обсудили в среду в Рийгикогу во втором чтении. Страны Евросоюза также приняли решение, что процентные доходы, полученные от замороженных активов России, будут использованы в пользу Украины.

Эстония намерена стать первым в мире государством, которое узаконит такого рода конфискацию имущества. Другие страны, поддерживающие санкции, так далеко пойти не готовы, во всяком случае пока, но министр иностранных дел Маргус Цахкна, а вслед за ним и парламентарии заявляют, что Эстонии выступит здесь в роли первопроходца.