«Правящие партии потеряли много времени, чтобы выполнить обещание, данное ими в коалиционном соглашении, лишить граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. В результате давления со стороны "Отечества" законопроект со второй попытки прошел первое чтение, и право голоса осталось бы только у граждан Эстонии и тех стран, которые заключили с Эстонией двусторонний договор», - сказал глава фракции «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.

«Однако это не означает, что две коалиционные партии решили заниматься этим вопросом темпами, необходимыми для обеспечения безопасности Эстонии. На брифинге Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас отметила, что, по ее мнению, это изменение закона не имеет перспектив. В то же время она показала, что на самом деле не читала проект "Отечества", поскольку утверждала, что граждане стран Евросоюза также потеряют право голоса, когда он вступит в силу, что не соответствует действительности», - заявил Сеэдер.