В ответ на запланированный Россией сегодня вечером пропагандистский концерт на другом берегу реки Нарвский музей вывесил на стене замка большой плакат с окровавленным лицом Путина и словами «Путин - военный преступник».
На стене появились также флаги Эстонии, Европейского союза и Украины.
9 мая в России - это День победы, который обычно отмечают помпезно. По этому случаю на противоположном берегу реки в Ивангороде для проведения концерта вновь установлены сцена и экран, не лишенные символики государства-агрессора.