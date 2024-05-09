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Галерея На стене Нарвского замка появился плакат с окровавленным лицом Путина (1)

Rus.Postimees
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В ответ на запланированный Россией сегодня вечером пропагандистский концерт на другом берегу реки Нарвский музей вывесил на стене замка большой плакат с окровавленным лицом Путина и словами «Путин - военный преступник».

На стене появились также флаги Эстонии, Европейского союза и Украины.

9 мая в России - это День победы, который обычно отмечают помпезно. По этому случаю на противоположном берегу реки в Ивангороде для проведения концерта вновь установлены ​​сцена и экран, не лишенные символики государства-агрессора.

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