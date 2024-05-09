Неожиданное решение. Читайте, кто стал тренером одной из сильнейших фехтовальщиц Эстонии

Кирпу, ранее тренировавшаяся под руководством итальянца Энрико Николини, сменила тренера. В январе она начала работать со своим мужем, тоже итальянцем Энрико Гароццо, который завершил спортивную карьеру после победы олимпийской сборной 2016 года.

Последние сезоны Кирпу выдались не очень яркими. Однако седьмое место, завоеванное на этапе Кубка мира на выходных в Кали, вселило надежду, что направление выбрано верное.

«Можно сказать, что благодаря смене тренера я набрал хороший импульс, у меня было несколько хороших результатов подряд», - сказала Кирпу ERR sport.

Кстати, Гароццо как-то сказал, что никогда не будет тренировать жену.

«Потому что мы работаем вместе, живем вместе, и если еще и тренироваться вместе, то будет очень сложно – спорных моментов станет больше. Но в декабре на Рождество мы были на Сицилии, и я поговорила с ним, сказала, что чувствую, что мне нужна помощь», - рассказала Кирпу.

«Он совсем не мягкий, как тренер он очень авторитарен. Он сразу сказал, что если я твой тренер, ты должна меня слушать, это не место для дискуссий».

Сезон продолжится на следующей неделе этапом Кубка мира в Объединенных Арабских Эмиратах. Цель Кирпу – попасть в состав сборной на чемпионат Европы, который пройдет в середине июня.