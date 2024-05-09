Галерея К бронзовому солдату вновь несут цветы

Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому не разрешены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений со стороны России.

Полиция не регистрирует такие публичные собрания, поскольку они могут привести к серьезным правонарушениям и конфликтам. На территории Пыхьяской и Идаской префектур, где подобные собрания происходили в предыдущие годы, распоряжением префекта был дополнительно установлен запрет на публичные собрания.

Организация запрещенных публичных собраний наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.