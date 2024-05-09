В Эстонии резко выросло число зарубежных туристов

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в марте в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 115 700 зарубежных и 121 700 местных туристов.

«По сравнению с мартом прошлого года зарубежных туристов было на 14% больше, однако на 7% меньше, чем в марте докризисного 2019 года. Число местных туристов было на 2% меньше мартовского рекорда прошлого года», - пояснила Лаурмаа.

Как обычно, больше всего туристов прибыло из соседних стран: 44 000 туристов из Финляндии и 25 100 туристов из Латвии. Из Литвы Эстонию посетило более 4800 человек, из Германии -4600 и из Великобритании - около 4500.

В сравнении с мартом прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов как из разных стран Европы, так и более дальних стран. Туристов из Финляндии было на 11% больше, из Латвии - на 33%, из Литвы — на 21% и из Германии - на 9% больше.

В предприятиях по размещению остановилось на 19% больше туристов из Азии, чем в марте прошлого года. Большая часть туристов предпочла остановиться в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский и Тартуский уезды.

Из местных туристов 70% отметили целью своей поездки отдых, 21% - работу. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (33%), далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (12%) и Ида-Вируский (11%) уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 435 900 ночей, из которых 202 700 ночей провели местные туристы и 233 200 ночей — зарубежные туристы.

Аналитик пояснила, что в марте свои услуги туристам предлагало 906 предприятий по размещению. «В распоряжении гостей было около 21 000 номеров и 47 400 койко-мест, заполнены были 41% номеров. Стоимость в предприятии по размещению составила в среднем 42 евро в сутки на человека, что на 1 евро дешевле, чем в марте 2023 года, однако на 6 евро дороже, чем перед кризисом в марте 2019 года» - отметила она и добавила, что как в Харьюском, Ида-Вируском, так и в Тартуском уезде стоимость проживания составила 43 евро, в Пярнуском и Саареском уездах - 39 евро в сутки на человека.