Галерея В Нарве официально открыли Стокгольмскую площадь

По случаю открытия площади и запуска фонтана на ней в Нарве устроили праздник накануне Дня Европы.

Общей целью проекта является возрождение Старого города, как недостаточно используемого и наиболее существенного городского пространства Нарвы. Открытие Стокгольмской площади создаст условия для возникновения малых предприятий в квартале Ратуши, что в свою очередь даст толчок к развитию исторического центра старого города и подбодрит предприятия инвестироваться в эту часть города. Привлекательное изменение старого города увеличит в Нарве количество туристов.

С приветственными словами и словами благодарности тем, кто принимал участие в строительстве площади, выступили мэр Нарвы Яан Тоотс, посол Швеции Ингрид Терсман и директор финского института Ханнеле Валкеэниеми, сообщает «Северное побережье».

Покрытие на площади преимущественно синего цвета, чтобы поддерживать тематику воды, придуманную для этого места в сердце Старой Нарвы еще в 2017 году проектировщиками из архитектурного бюро KOKO Arhitektid . Весь проект для комплекса Ратушной и Стокгольмской площадей носит название Narvainen.

Стокгольмская площадь Нарвы

Автором архитектурного решения Стокгольмской площади является бюро KOKO Arhitektid - победитель в 2017 году архитектурного конкурса по центру Старого города Нарвы. Название проектной работы - Narvainen.

Общая стоимость первого этапа Стокгольмской площади - 2,29 млн евро, в том числе самофинансирование города - 679 150 евро и софинансирование программы - 1,6 млн евро. Проект был поддержан Государственным центром вспомогательных услуг (RTK) из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках программы содействия устойчивому развитию городов Ида-Вирумаа.

В начале декабря 2023 года строительные работы первого этапа Стокгольмской площади были успешно завершены, и 21 декабря Нарвская городская управа выдала разрешение на эксплуатацию новой городской площади. С 22 декабря 2023 года Стокгольмская площадь (ее первая готовая часть) была открыта. Строительные работы были выполнены фирмами RTS Infra Eesti и RTS Infraehitus.

Общей целью проекта «Строительство Стокгольмской площади, первый этап» является возрождение Старого города, как недостаточно используемого и наиболее ценного городского пространства Нарвы. Согласно концепции развития Старого города Нарвы и квартала ратуши, Стокгольмская площадь в итоге станет центральной городской площадью и основным местом проведения общегородских мероприятий.