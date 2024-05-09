Минимальный размер алиментов по новой системе уменьшился на треть

Если в 2022 году размер алиментов на одного ребенка лишь слегка превышал 200 евро, то теперь он вырос до 287 евро. Правда, если бы минимальный размер алиментов по-прежнему был привязан к минимальной зарплате, то сегодня эта сумма составляла бы 410 евро.

С другой стороны, в таком случае возросло бы и количество тех, кому платить такие деньги было бы просто не под силу. Уже сейчас государство выплачивает 200 евро в случае, если плательщик алиментов не может или не хочет их платить.