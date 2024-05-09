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Внимание Несколько дней по дорогам Эстонии будут двигаться колонны военной техники (3)

Rus.Postimees
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Движение колонн Сил обороны может повлиять на дорожную ситуацию.
Движение колонн Сил обороны может повлиять на дорожную ситуацию. Фото: Силы обороны

В связи с учениями «Весенний шторм» на дорогах общего пользования увеличится присутствие колонн Сил обороны и военной техники.

В период с 10 по 12 мая военная техника будет передвигаться в основном по маршруту Тапа – Мяо – Имавере – Вильянди. Из Вильянди колонны двинутся далее в сторону Килинги-Нымме, Абья-Палуоя или Каркси-Нуйа.

Скорость движения военной техники ограничена 70 км/ч, каждая из колонн может насчитывать до 25 единиц транспорта.

Силы обороны просят участников дорожного движения запастись временем и терпением.

Вдобавок в связи с учениями и развертыванием контрольно-пропускных пунктов в период с 13 по 17 мая изменится организация дорожного движения на следующих участках:

Отрезок шоссе номер 6 между Абья-Палуоя – Килинги-Нымме

06:00 – 22:00 дорога закрыта для движения

22:00 – 06:00 дорога открыта для движения

Участок трассы номер 24181 Абья-Палуоя – Сарья – Тылла

06:00 – 22:00 дорога закрыта для движения

22:00 – 06:00 дорога открыта для движения

Контрольно-пропускные пункты будут работать в обе стороны движения. Силы обороны организуют объезд закрытых участков. Впрочем, проезд будет оставлен для машин оперативных служб, общественного транспорт и местных жителей. Подробная информация содержится в приложении Tark Tee.

Крупнейшими годовыми учениями Сил обороны руководит Эстонская дивизия. В ходе маневров отрабатывается планирование и проведение военных операций, также улучшается взаимодействие между местными и иностранными подразделениями. В учениях участвуют как кадровые военные, так и военнослужащие срочной службы, резервисты, добровольцы Кайтселийта и солдаты союзников.

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