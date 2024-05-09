Знаменитая лыжница начала было говорить о России, но передумала

На пресс-конференции присутствовали также и представители российских СМИ, которые не упустили возможность узнать мнение итальянки о своих спортсменах.

Например, журналист портала «Чемпионат» спросил четырехкратную чемпионку мира, скучает ли она по своим россиянкам-соперницам и верит ли она в возвращение россиян на международные соревнования.

«Россия – очень важная страна для биатлона, – начала было отвечать Вирер, но затем остановилась. - Давайте оставим политические разговоры, это тема других людей. Это не от меня зависит, но я верю, что мы снова увидим россиян в серии Кубка мира, но не знаю когда».

Вирер, завоевавшая три бронзовые медали на Олимпийских играх, посредством соцсетей была в курсе того, как живут российские и белорусские спортсмены после начала войны против Украины, начатой ​​странами-агрессорами. Она отметила, что там проводились какие-то соревнования и эта информация соответствует действительности.