Супруги Александр и София Тирман открыли в таллиннском районе Какумяэ свой второй полностью автоматизированный магазин, первая их торговая точка без охраны и продавцов появилась в Леппнеэме в ноябре 2023 года. Теперь фирма продает такие магазины «под ключ» и надеется на расширение за пределы таллиннского региона, в том числе на другие страны Балтии, передают «Деловые ведомости».
«Чтобы не ехать за хлебушком шесть километров»: семья создает в Эстонии сеть магазинов без продавцов
«Шли мы к этому больше двух лет, а идея родилась еще раньше – очень уж нам не хватало магазина рядом с домом, чтобы не надо было за хлебушком ехать шесть километров», – рассказывает соосновательница проекта София Тирман.
По словам Тирман, выбор продуктов в автоматизированных магазинах небольшой: хлеб, молочные продукты, яйца, закуски, прохладительные напитки, полезные сладости, шоколад и слабый алкоголь. Чтобы приобрести спиртное, нужно не только произвести оплату, но и авторизоваться при помощи ИД-карты, подтвердив возраст.
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