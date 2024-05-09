Стоит ли ждать скорой отмены бесплатного общественного транспорта? Столичные власти назвали причины замены валидаторов

Идея заменить старые овальные валидаторы первого поколения на новые, дающие возможность платить картой или мобильным телефоном, на этой неделе озвучил вице-мэр Кристьян Ярван. Впрочем, по его словам, причины данного решения в том, что, например, посещающие столицу туристы не могли разобраться с тем, как оплатить проезд.

Учитывая предыдущие высказывания новой столичной власти, обещание таких нововведений неизбежно навело на мысли о том, что это шаг на пути к отмене бесплатного общественного транспорта.

Впрочем, вице-мэр Ярван утверждает, что замена валидаторов делается без подобных мыслей, а скорее потому, что старые устройства действительно нуждаются в обновлении.