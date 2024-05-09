Задавшая жару эстонцам команда показала высочайший уровень игры

Лучшее достижение Исландии – олимпийское серебро – было достигнуто 16 лет назад в Пекине, но эта страна до сих пор входит в топ мирового гандбола. В состав сборной входят многие ведущие игроки немецкой Бундеслиги. Разница в уровне начала проявляться с первых минут. Это был совершенно другой гандбол по сравнению с предыдущими турами, в которых Эстония в двух матчах обыграла Латвию и Украину.

Мастерство исландских лидеров Омара Магнуссона и Гисли Кристьянссона оказалось для эстонцев непосильным. А на другом конце площадки хозяева отражали последовательные атаки эстонцев благодаря плотной совместной работе защитников и вратаря. Менее чем за девять минут Исландия повела в счете 7:2.

Позже картина игры не изменилась. На 22-й минуте разница мячей составила десять (19:9), а к перерыву на табло было 26:12. При этом исландцы нанесли 27 бросков, то есть не смогли попасть в ворота только один раз!

Во втором тайме хозяева увеличивали преимущество чуть медленнее, но принципиальной разницы не было. В итоге Исландия реализовала 50 бросков из 55, Эстония – 25 из 48.

Самыми результативными игроками среди победителей стали Магнуссон с 13, Кристьянссон с 8 и Орри Поркельссон с 6 голами. Самыми успешными игроками Эстонии были Денер Яанимаа с 7 голами, Карл Тоом с 5 голами и Хендрик Кокс с 4 голами.

Мартин Ноодла, главный тренер сборной Эстонии, отметил в прямом эфире ЭТВ, что защиты не было и нечего поделать.

«Каждый упускал возможности индивидуально, кроме того, не соблюдались договоренности. Кроме того, у нас сейчас очень слабый состав в обороне из-за травм игроков – мы играем с теми, кто есть. Мастерство соперника и наши ошибки имели решающее значение», — сказал Ноодла.

Повторный матч пройдет в субботу в 18.00 в таллиннском спортхолле «Калев».