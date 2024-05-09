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Неосторожное курение в постели едва не унесло жизнь пожилой женщины

rus.postimees.ee
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Пожар, вероятнее всего, начался из-за курения в постели.
Пожар, вероятнее всего, начался из-за курения в постели. Фото: Lõuna päästekeskus

Вчера в 22.44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в доме на улице Сыпрузе в городе Калласте горит квартира. Спасателям сообщили, что в квартире проживает пожилая женщина.

Спасателям удалось найти женщину в квартире и вывести ее живой. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу с серьезными травмами.

В комнате горела кровать, вероятно, от неосторожного курения. Пожар быстро потушили. В квартире был установлен дымовой датчик, но сигнала тревоги не последовало, что говорит о неработоспособности устройства.

Благодаря внимательным соседям и быстрым действиям спасателей удалось спасти жизни людей и предотвратить распространение огня по квартире.

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