Вчера в 22.44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в доме на улице Сыпрузе в городе Калласте горит квартира. Спасателям сообщили, что в квартире проживает пожилая женщина.
Неосторожное курение в постели едва не унесло жизнь пожилой женщины
Спасателям удалось найти женщину в квартире и вывести ее живой. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу с серьезными травмами.
В комнате горела кровать, вероятно, от неосторожного курения. Пожар быстро потушили. В квартире был установлен дымовой датчик, но сигнала тревоги не последовало, что говорит о неработоспособности устройства.
Благодаря внимательным соседям и быстрым действиям спасателей удалось спасти жизни людей и предотвратить распространение огня по квартире.