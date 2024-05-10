Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» его ведущие - коллеги и подруги Анита Авакова и Ева Ойжинская - поднимают очередной вопрос, связанный с темой феминизма в эстонском обществе. Гостьей пятого выпуска подкаста стала специалист в сфере естественных методов омоложения Полина Кныр.
«Конечно, хочется быть красивой»: почему уколы красоты подойдут не всем и можно ли замедлить старение естественными методами?
Говорят, что мужчины стареют как вино, становясь с возрастом только лучше. В то же время большинство женщин и девушек панически боятся появления морщин и других признаков старения. Основательница проекта Face Space, специализирующаяся на массаже лица косметолог Полина Кныр верно подчеркнула, что проблема в восприятии обществом мужчин и женщин: первых не объективизируют, и поэтому возрастные изменения в их случае обозначают прежде всего ментальную зрелость.
Анита: Цитата из твоего поста в Instagram: «Я за естественность во всех ее проявлениях, поэтому найти натуральный и экологичный уход за собой - было и остается моей главной задачей». Зачем женщине, которая выбирает естественность, так много уделять внимания техникам омоложения, если старение - естественный процесс?
Полина: Мы рождаемся, наш организм начинает взрослеть, развиваться. Примерно до 20-25 лет. После этого возраста мы начинаем увядать, стареть. И это нормально. Но в зависимости от того, какой мы будем вести образ жизни и как ухаживать за собой, мы будем приходить в точку «старости» либо раньше, либо позже. Возраст будет так или иначе увеличиваться, но наша задача в том, чтобы с его наступлением чувствовать себя максимально комфортно.
Анита: Интересно, что мужчины редко обращаются к массажистам, косметологам, в то время как женщины то и дело пытаются застопорить процесс старения, прибегая к инъекциям или каким-то более натуральным методам омоложения.
Ева: Да, почему-то только про мужчин говорят, что они стареют, как вино - с возрастом только лучше.
Полина: Мне кажется, считается, что мужчина с возрастом становится только лучше, поскольку его оценивают со стороны ментального развития, а женщину - со стороны внешности. И тут все зависит от того, как каждая женщина воспринимает себя. Если я считаю, что с возрастом становлюсь более духовно и ментально развитой, и это делает меня лучше - вы не убедите меня в обратном. Но, конечно, хочется быть красивой!
Также в этом выпуске:
- Необходимо ли мастеру массажа медицинское образование или всему можно научиться самостоятельно?
- За или против: мнение Полины об уколах красоты и эстетической хирургии;
- Самомассаж: есть ли противопоказания и что нужно учитывать?
- Может ли мастер массажа на глаз определить, есть ли у человека проблемы со здоровьем - ментальным и физическим?
- Спорт, массаж лица, правильное питание: как современной девушке, которая работает восемь часов в день 5/2, все успевать?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные темы, затрачивающиеся в подкасте, будут преподноситься так, чтобы вызвать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.