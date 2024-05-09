В этом году продовольственную помощь в Эстонии получили десятки тысяч человек

Всего по продовольственным картам было совершено 42 410 покупок на сумму 660 000 евро. За квартал был использован 91 процент продовольственных карточек, выданных нуждающимся.

«Раньше люди раз в квартал получали один продуктовый пакет, который обычно содержал продукты длительного хранения - бакалею и консервы. Продовольственная карта дает возможность выбрать необходимые продукты достойно, удобно для человека и в удобное для него время. Нуждающиеся быстро и хорошо воспользовались этой возможностью», - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Статистика использования продовольственных карт показывает, что по одной продовольственной карте совершалось в среднем 3,3 покупки и за один раз тратилось в среднем 15,6 евро.

В третьем и четвертом кварталах прошлого года было использовано соответственно 86 и 91 процент выданных карточек, в первом квартале этого года — 91 процент продовольственных карточек. Чаще всего карты использовались в магазие торговой сети Rimi в Кохтла-Ярве. На втором месте был магазин Rimi в Нарве, на третьем в Пыхья-Таллинне.

Больше всего по продовольственной карте в прошлом квартале покупали молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, переработанные и свежие мясные продукты, крупу, бакалею и овощи.

Государство перечисляет на продовольственную карту 30 евро на каждого получателя в квартал. Список получателей продовольственной помощи составляется на основании заявлений и получателей суточных и дотаций самоуправлений.

Чтобы подать заявку на помощь, нужно обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства, после чего будет оценено экономическое положение заявителя, по результатам оценки человек будет внесен в список получателей продовольственной помощи и продовольственная карта будет доставлена ему по почте или социальным работником. Продовольственная помощь также доступна проживающим в приютах бездомным.

Переход на продовольственные карты получил главный приз в категории инноваций в социальной сфере европейских иноваций (The Innovation in Politics Awards 2024), прошедшей в Барселоне в начале мая этого года. Награды были распределены по семи номинациям, всего было представлено 334 политически ориентированных проекта из 26 стран.

Помимо закупленной продовольственной помощи, с 2019 года нуждающимся людям также распределяется безвозмездная продовольственная помощь, которая собирается и распределяется продовольственными банками непрерывно в течение года.

В целевую группу входят люди, находящиеся в сложной экономической ситуации, потребность которых в помощи определяется социальным работником местного самоуправления.