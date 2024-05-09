Владельцам зданий предоставят право самостоятельно удалять советскую символику

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило предложение министра юстиции, которое внесет изменения в находящийся на рассмотрении Рийгикогу проект поправок к Строительному кодексу.

Целью законопроекта было создание правовой основы для удаления из общественного пространства Эстонии знаков, представляющих поддержку агрессии и советской оккупации.

Согласно предложению, сфера действия законопроекта будет сужена, а это значит, что новое требование будет касаться только памятников и построек. Изменена также формулировка раскритикованного президентом раздела, чтобы было понятно, что сами по себе здания и сооружения не могут ничего оправдывать или поддерживать, а через них выражается поддержка совершенным актам агрессии, геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений.

Владельцам зданий будет предоставлено право самостоятельно удалять советскую символику со своих зданий, если они захотят сделать это. «Закон не обязывает это делать, но предоставляет возможность», – пояснил министр юстиции. В случае недвижимого памятника или здания, расположенного в зоне, охраняемый как территория культурного наследия, уведомление должно быть подано в Департамент охраны памятников старины не позднее, чем за десять дней до начала работ.

По словам министра культуры Хейди Пурга, это изменение предоставит владельцам зданий, в отношении которых действуют ограничения, связанные с охраной культурного наследия, возможность убрать советский символ со зданий, и соответствующая процедура проста. «Департамент охраны памятников старины может предоставить ценные советы, которые позволят обеспечить то, что работы будут проводиться с использованием соответствующих методов и что культурная ценность здания будет сохранена», – добавил министр.

Комиссия Рийгикогу по экономике дополнительно обсудит предложенные поправки.