Подсанкционные товары будет сложнее провезти: граничащие с РФ страны ужесточают контроль

«Литовская таможня стремится к единообразным и строгим мерам по реализации санкций, которые будут применяться во всех странах Европейского союза. Только совместными согласованными действиями мы обеспечим международные санкции против России и Беларуси и будем способствовать миру в Украине», - заявил генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас.

Глава таможни заявил в четверг заявил радиостанции LRT, что соглашение, которое планируется подписать в Вильнюсе, является «политическим шагом». По его словам, польская и финская таможни уже применяют большинство общих требований при реализации санкций.

«Это уже происходит, и это видно, глядя на очереди на границах Литвы, Польши и Латвии с соседними странами - Беларусью и Россией. Сегодня они практически такие же. Это значит, что обходить (санкции - BNS) и проезжать через ту или иную страну и надеяться на облегчение контроля сегодня уже невозможно», - заявил в четверг LRT Жвиронас.

По его словам, в будущем планируется расширить санкционные меры контроля, и в ближайшее время к соглашению должны присоединиться еще больше стран. Глава литовской таможни их не назвал.

По словам Жвиронаса, страны ЕС по-разному реализуют санкции против России и Беларуси.

«Еще в прошлом году, усиливая наши меры контроля, мы увидели, что условия для обхода существуют в других странах Евросоюза, где меры не такие, как у нас», - сказал Жвиронас.

В январе этого года Литва, Латвия и Эстония уже договорились об унификации применения мер контроля при реализации санкций ЕС против России и Беларуси.

В январе по договоренности таможни Литвы, Латвии и Эстонии утвердили декларацию премьер-министров стран Балтии, подписанную в прошлом году 20 декабря, и договорились ужесточить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в третьи страны через Россию и Беларусь или перевозимые транзитом – например, требуется представление декларации от производителя товара.

Западные страны ввели экономические, дипломатические и другие санкции против России и поддерживающую ее Беларусь почти два года назад после того, как Москва начала широкомасштабное вторжение в Украину.