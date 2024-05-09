В позапрошлом году правительство решило демонтировать монумент с танком. Площадка, на которой он находился, официально признана в Нарве закрытой территорией. Полиция убирает оттуда цветы.

Люди могут приносить цветы к официальной братской могиле, и эта возможность тоже активно используется.

Напомним, что 16 августа 2022 года правительство приняло решение о переносе установленного советскими оккупационными властями танка-памятника с военной символикой, который оставался на этом месте более 30 лет после восстановления независимости Эстонии. Танк увезли в Эстонский военный музей в Виймси.

Вторая мировая война закончилась в Европе 8 мая 1945 года, когда вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Германии. В Европе окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая. В России День Победы отмечают на день позже, 9 мая.